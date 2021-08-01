中華代表隊在東京奧運屢傳佳績，國民黨發言人陳偉杰表示，這讓各界開始正視台灣體育改革而發出呼籲聲音，「政府應趁著在本屆奧運獎牌破紀錄激勵民心之際，挾著民眾對於台灣體育制度長久以來砲聲隆隆的不滿，結合各地政府與民間企業合作，大刀闊斧的改革，打造選手培育終身制。」

陳偉杰表示，高額獎金可激勵台灣頂尖運動員向奧運挺進，「但是沒有完善的選手培育制度，如何才有挺進奧運的實力？再者，若是沒有長期培育選手的保障制度，如何才如何才能讓選手們在無後顧之憂的前提下，盡情揮灑著自身能力，為國爭取榮譽？」陳偉杰認為，建立完善的制度，才是改變台灣體育環境的王道。

陳偉杰建議，台灣體育應朝向「選手培育終身制」邁進，至少以「種子選手培育」、「國手選拔培訓」、「選手職涯規劃」三階段進行，結合企業支持贊助，打造更完整的體育環境。

陳偉杰表示，奧運是體育最高殿堂，除了選手奪牌之外，奧運特別重視統計各國的獎牌數，大國們將以此作為國力的展現。所以選手在奧運競賽上皆代表著國家，為國家榮譽而戰，「如今台灣體育傳出許多積習已久的負面新聞，不良的體育環境與資源挹注不足一再被揭露，選手們竟還有如此優異的表現，難道不正是告訴著政府，該為選手們想想些什麼了嗎？如今各界已傳出改革之聲，政府是否應順應民意，趁機改革現行體育制度，逐步向選手培育終身制邁進了呢？」