30歲大陸男星吳亦凡桃花風波越演越烈，日前進展到他因涉嫌強制性交遭刑事拘留，還在警方面前哭喊「我就是第一次」哀求放過。最近又有網友爆料更多證人出面指控，不僅涉嫌性侵未成年，還拍攝不雅影片、多人運動、涉毒及染性病，再度毀三觀。

大陸近期使用「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」等毒物誘騙女性氾濫，因為只要網拍就能取得，受害者多為未成年少女。根據陸媒《網易》報導，吳亦凡涉嫌使用這些新型毒品迷昏女性，大陸公安部禁毒局官方微博也轉發北京朝陽警局拘留吳亦凡的文章，被大陸網友瘋猜吳亦凡極有可能捲進毒品案。

不僅如此，吳亦凡再被網友踢爆對年僅13歲少女下毒手，警方從吳亦凡及其團隊、朋友的手機訊息，查獲他疑與13歲女粉絲發生性關係才會被拘留，另還有其餘受害女性，作案地點包括吳住家及各大飯店，從影片中可以看到被害女性在意識模糊的情況下被扛進房間，更驚人的是，掌鏡者竟是吳亦凡的工作人員，被網友猜測幕後團隊可能想拿來當控制吳亦凡的把柄，未料成為犯罪證據。

吳亦凡當初被網美都美竹爆料醜聞時，曾對外喊話「我會自己去坐牢」試圖證明清白，如今看來恐一語成讖，微博博主「春日星火」昨（7/31）PO文：「再瀟灑再大牌的流量，在緝毒面前也是哭得眼淚鼻涕一大把，臉上的玻尿酸擠成一團的，一邊瑟瑟發抖一邊哀求（警方）放過自己，反反覆覆叨念說『我真的不知道，我就是第一次』。」最後還酸：「哪怕是再瞎眼的粉絲，看到他那個玻尿酸都擠歪了的樣子，也是愛不上的。」雖然沒指名道姓，但底下一票網友依照時間點及關鍵字，紛紛直指該文主角就是吳亦凡。

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