中央還要討論？長輩等不及了！ 侯友宜也「逆時中」 新北長者疫苗預約採雙軌制

針對65歲以上長者第二劑施打，地方、中央不同調，新北市長侯友宜今主持疫情說明會，要長輩免煩惱，新北市將採雙軌制，除中央預約平台，區公所、里長 、里幹事也會持續協助造冊預約。

侯友宜說，新北市疫苗接種長期照中央規定，完全沒有特權疫苗施打，對長者施打「求好求穩不求快」，了解長輩有「數位落差」問題不會上網預約，需要靠區公所里幹事幫忙預約，另還有許多偏鄉長者需里長一一通知告知，才能得到完整資訊，為了不讓大家煩惱，新北市將採雙軌併行，除中央預約平台、另將請新北市區公所、里長 、里幹事持續協助。

侯友宜表示，先前已跟中央建議過，希望中央要體恤地方在執行上須面對的問題，地方一定會把它做好，並對長者喊話，絕對不會因為你不會上網就漏了你，甚至60歲以上長者有困擾，市府依舊會造冊預約，由里長、區公所協助幫忙，讓他們能完成接種，只有保護他們的身體健康，才是我們對長者最好的照顧。