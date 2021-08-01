對於中華隊今年在東京奧運屢屢創下佳績，掀起全民關注東奧熱潮，曾經擔任過羽球協會理事長的前立委郭正亮表示，單項協會有沒有功能？還是有；而如果不是常常出國比賽的項目，政府角色就很重要。另外，一定要思考，後繼的團隊在哪裡？

郭正亮今（1）日在TVBS《新聞大白話》指出，黃金計畫阿扁時代就開始了，只是說要怎麼落實。這要看個別單項，因為有一些單項運動必須常出國比賽，累積點數，出國機票誰幫忙出？例如羽球，選手都想要爭取參加各式各樣的公開賽，只要五星級以上的公開賽都可以累積點數，問題是機票誰幫忙付？如果是夠強的選手通常還要有陪練員，身邊要有教練，有時還有隨行的醫護，譬如戴資穎就是如此，一團出去至少4個人，這筆費用誰幫忙墊付？

郭正亮直言，單項協會有沒有功能？還是有，因為要個別去募款，「你可能跟企業界不熟，那我去幫你找！找人來認養你」，這就是單項協會必要的功能，如果不是他們結合企業界，選手也很難存活。

至於不是常常出國比賽的項目，政府角色就很重要，譬如舉重、射箭、體操，這就真的要靠政府的力量。

戴資穎。(美聯社)

郭正亮披露，羽球、桌球、網球這類的常常需要出國比賽累積點數，沒有協會真的搞不來。這會產生一種狀況，台灣企業最近幾年開始，有長期贊助選手的傳統，以前並不多，可是陸續有，譬如戴資穎有航空公司支援，坦白說也是因為她成績逐漸起來，這就是良性循環。

「柔道男神」楊勇緯。（圖／季志翔攝）

郭正亮也舉楊勇緯為例，沒有人預期他會奪牌，又譬如羽球男雙，第一場就輸給印度，第二場居然打敗排名世界第一的印尼隊，後來又打敗日本隊，後來一路開聖筊，沒有人料到越來越強，到最後那個運實在太強了，勢如破竹，「我就說這個大概就是金牌了」。

台灣羽球隊李洋、王齊麟在東京奧運摘下金牌。（季志翔攝）

郭正亮坦言，事前沒有預期到，所以加注到他們身上的資源一定不多，現在李洋、王齊麟突然被全國人重視，回來一定出現錦上添花的效應。

郭正亮強調，所以一定要思考這種問題，後繼的團隊在哪裡？譬如戴資穎特別優秀，2024還可以打，可是她後面的女單是誰？也不知道，有這種接續的問題，需要政府跟企業發揮更大的功能！