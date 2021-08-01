東京奧運賽事目前已過一半，許多項目紛紛都來到最後奪牌時刻，有些項目甚至早就比完，中華隊目前也有不少選手搭機返國，接受國人的熱烈接待，不過在賽場上仍有許多選手尚在拚戰，所以東京奧運熱度依舊不滅，而我國這次在泳池的表現不太如意，目前所有好手都已淘汰出局。

說到游泳項目的比賽，這屆奧運匯聚世界各國好手，到今天為止泳池已有5項世界紀錄被打破，這也難怪中華隊選手想突圍有多困難，其中美國超級泳將德瑞索(Caeleb Dressel)在本屆比賽大爆發，加上今天男子50公尺自由式以破奧運紀錄21秒07成績奪金，他總共拿下5面金牌，追平2016年的菲爾普斯(Michael Phelps)。

HIGH FIVE.



Caeleb Dressel leaves the #TokyoOlympics with five golds! pic.twitter.com/420YuW9AVl — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 1 2021

德瑞索這次一共參加了6個項目，有50公尺自由式、100公尺自由式和100公尺蝶式，蝶式還破了世界紀錄，兩項自由式則刷新奧運紀錄，此外他還率領美國拿下4X100公尺自由式和混合2金，混合接力也打破世界紀錄，可惜在男女4X100公尺混合只拿下第五名，不然他就能拿下6金。

德瑞索過去在世界賽戰績也相當可怕，他於17年世錦賽拿到7金，19年世錦賽再奪6金，也成這兩屆世錦賽最有價值運動員，相信以他的成就在奧運賽場上完全沒有對手，他的目標或許就是挑戰菲爾普斯的「單屆8金」障礙，菲爾普斯在04年雅典奧運上拿下6金、08年北京奧運奪下8金，12年倫敦奧運會奪下4金、16年里約奧運奪下5金！

德瑞索可說是當今男子泳壇最接近菲爾普斯的男人，至少他已經追平前輩在2016年的紀錄，目前僅24歲的他還有機會在4年後的奧運挑戰紀錄，屆時他大約28歲，仍處於運動員巔峰時期，下下屆大約32歲，跟2016年的菲爾普斯一樣(目前菲爾普斯36歲，已確定退休)，期待德瑞索未來有機會創下空前紀錄。