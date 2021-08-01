南美館2館。。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

葉石濤文學館。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

隨著國內疫情趨漸穩定，防疫降為二級警戒，各藝文場館重新開放，台南市政府文化局整合市內24處公、私立博物館與地方文化館，推出「南博ONE－臺南市博物館與地方文化館慢遊手札」，規畫6大主題路線，邀民眾安心慢遊台南，集章兌換限量好禮，活動期間自即日起至11月28日。

睽違2個多月後重新開放藝文場館，台南市文化局順勢推出「慢」遊台南博物館企畫，文化局表示，5月起因疫情影響，藝文場館紛紛休館抗疫，許多博物館也透過線上展示、互動等數位企畫，提供民眾多元管道參與及學習的機會；然而，許多場館核心內涵仍非數位科技所能取代，現場參與仍是瞭解博物館典藏及館所價值的重要方式。

本次以「南博ONE」為題，彰顯台南博物館一體多元的品牌特色，推出「先來一杯綠茶全糖去茶微冰」、「巷仔內踅啊踅攏是 ê歌詩」、「穿越終於不會再被雷打到了」、「告訴我今天海是什麼顏色」、「清新爽快博物館空氣瓶」以及「你不可不知道的臺南魂」等6大主題路線。

6大主題分別介紹糖廠再利用（噍吧哖事件紀念園區、蕭壠文化園區及總爺藝文中心）、藝文創作前輩（王育德紀念館、許石音樂圖書館、楊逵文學紀念館與葉石濤文學紀念館）、天文科學（南瀛天文館、臺南市兒童科學館、臺南左鎮化石園區、樹谷生活科學館與中央氣象局南區氣象中心氣象展示場）、濱海地區（東隆文化中心、安平鄉土文化館、臺南市札哈木會館及德陽艦園區）、坐擁綠地（山上花園水道博物館、臺南市客家文化會館、奇美博物館和水交社文化園區）以及在地品牌（黑橋牌香腸博物館、臺南市美術館1館及2館與臺南．家具產業博物館）等24處不同特色的文化場館。

本年度活動手冊限量3000份，即日起於各合作館舍免費領取；參加者只要到手冊內指定館舍集章，就有機會獲得以各物館特色限量文創禮包。另因應疫情隨時變化，提醒民眾出發前上網確認各館舍開館資訊，入館參觀時亦須配合相關防疫措施。更多資訊請上臉書搜尋「南博ONE」粉專查詢。