台灣男子桌球團體賽打進八強。駐日代表謝長廷今天透露，「小林同學」林昀儒的實力跟單打對手有領先差距，最後直落三勝出，難得的是，他自己完賽後始終坐在場內為莊智淵加油，一有得分即起立鼓掌，令人感動。

男子桌球團體賽，台灣選手打敗克羅埃西亞隊，進了八強。在場觀賽的謝長廷表示，今天桌球比賽是由莊智淵挑大樑，這位「高雄囝仔」也不負眾望。

他說，團體比賽規則簡單講，就是每邊各三人，依序雙打、單打、單打、單打、單打共五次，先贏三次即是勝出。我國雙打由莊智淵和陳建安搭配打頭陣、單打由林昀儒、莊智淵出陣，三戰台灣皆捷而結束比賽。

謝長廷認為，莊智淵今天身體心理狀況都調整的很好，連打兩場沒有汗流浹背而需換衣服，而且球路有變化，一旦失球就調整打法，表現可圈可點。林昀儒的實力跟單打對手有領先差距，最後直落三而勝出，難得的是他自己完賽後始終坐在場內為莊智淵加油，一有得分即起立鼓掌，令人感動。

他說，雙打的陳建安和莊智淵是老搭檔，兩人配合度很好，打法穩健，失誤也不多，可能是專為團體賽的伏兵，八强賽以後都是強手，希望再接再厲奪牌，「讓我們一起為他們加油」。

謝長廷表示，他今天進會場被帶到對手代表團的坐位區，但是沒有看見克國代表團的人，反而有不少韓國人在為其他場比賽加油，「所以只有我一個人對台灣選手的比賽在鼓掌、揮手、喊加油，非常鮮明凸出」。

賽後還引來在會場服務的幾位工作人員來向他打招呼，並說恭喜「這才發現奧運服務人員裡有不少台灣人和香港人！」