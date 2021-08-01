東京奧運賽事如火如荼進行中，目前台灣總計奪下2金2銀3銅，今晚將進行東奧羽球女子單打金牌戰，戴資穎對上大陸隊種子選手陳雨菲，有望為台灣再抱回一金，而戴資穎能站上世界頂尖不僅是擁有精湛球技，也和她手腕上的「4字刺青」有關。

戴資穎今年初在IG分享刺青的故事，透露自己全身共有3個刺青，有個在左手腕側邊的位置，也提到「其實戴爸一直都不喜歡刺青，因為戴爸的思想比較古板，但有一個不受控的女兒一直想刺青」，當時為了取得爸爸的同意，她還和媽媽一起合力說服。

戴資穎也透露，會想刺青是因為當時正處於低潮期，壓力大到她喘不過氣，儘管她很堅強，但偶爾還是會偷哭來發洩情緒，「在洗澡水中參雜著淚水一起落掉...」，每當負面情緒來襲她就會想到，「爸爸總是對我說無論如何都要相信自己，這句話從小聽到大」。

於是戴資穎決定將爸爸手寫的「相信自己」4個字刺在手上，並融合父親的生肖「蛇」，讓她能在舉起手為自己打氣時充滿力量，而這次爸爸也鬆口答應了，還問女兒說，「如果有人問那個刺青，妳可以說那個字是我寫的嗎？」讓戴資穎十分感動，認為這4個字意義非凡，「就都已經刺在自己手上了，怎麼還會動搖了信念？」