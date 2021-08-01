百億企業金酒將以家鄉子弟李洋的拚戰精神，讓受疫情重創的業績重新再站起來。（李金生攝）

老家在金門古寧頭的李洋與搭檔王齊麟拿下奧運羽球男雙金牌，金門酒廠搶先宣布要推出「麟洋配」紀念酒，包括優質酒2萬5000打在內。楊鎮浯縣長今天在金酒新任董事長黃怡凱布達儀式中，特別提醒手腳要快，讓遭疫情打趴的金酒業績，從「李洋酒」重新再站起來。

楊鎮浯表示，「麟洋配」拿下奧運金牌的那一刻，真的讓人熱血沸騰，金酒要開始做「洋酒」，但不是外國酒，而是「李洋酒」，希望金酒這回手腳要快，不要像過去「火車過了才在鳴笛」總是最早看見商機，卻最後推出產品，讓1件詢問度很高的東西，搞到後來卻是一場拖棚歹戲。

楊鎮浯強調，李洋是優秀的金門子弟，金酒因為「得天獨厚、慧眼獨具」的關係，過去與他就有很好的合作，沒有任何理由在此刻比人家動作慢，也沒有任何理由不能助推一把，將李洋的品牌再推向更高峰，他要特別叮嚀金酒好好把握這個創造業績的好機會。

李洋在金牌頒獎典禮上開心喊出「我來自台灣，我是金門人」，與鄉親在他的老家古寧頭集氣加油的楊鎮浯也馬上宣布金酒5大贊助行銷案：1.2萬盒李洋、王齊麟聯名紀念酒給縣民抽籤認購。2.贈送10箱聯名紀念版陳高給李洋、王麟。3.灌製25000打李洋、王齊麟版優質酒。部份營業額會捐出給李洋及金門相關運動基金.

4.發行16年酒基(李洋球齡16年)奧運金牌雙打高端紀念酒.5.明年開始金酒贊助李洋案由一年150萬元提高為200萬元。

今天走馬上任的金酒董事長黃怡凱表示，他在赴金酒新職途中，在車上看到一段李洋在爭牌激戰中，數度趴下救球再站起來的畫面，內心十分感動，百億企業金酒未來就要從「李洋酒」開始，拿出李洋的打拚精神，讓這2年被疫情打趴的業績重新再站起來。

黃怡凱是中央警官學校第50期行政警察系畢業、中山大學行政管理碩士，曾任金門縣副縣長、考選部司長、消防署訓練中心主任、搶救組長等職務。

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