彰化縣8月1日連續第8天嘉玲，迎接降級後的「首日上班」彰縣府也補助七大類族群，家用快篩試劑，只要是這七大類人員，在第一天上班所需的陰性證明，快篩試劑將免費提供，試劑免費，補助以1次為限，彰化縣已開設的12站家用快篩衛教諮詢站接受服務，但是開立證明的行政費用100元要自付。

彰化縣長王惠美表示，連續第8天零確診，防疫仍不能鬆懈，累積確診人數269人，完成篩檢人數9萬5456人，目前居家隔離人數27人。

王惠美表示，為彌補城鄉差距、數位落差，除了由村里長及社區藥局協助以外，縣府團隊也有貼心服務，啟動258個據點，做為疫苗意願登記及疫苗預約接種服務櫃台，就算沒手機或無他人協助，只要填寫好預約登記名冊送至258個據點可以一起為鄉親服務，有需要的鄉親可以就近前往協助疫苗預約相關服務。

彰化縣第四輪疫苗預約成功總計3萬9751人，7月31日第四輪開打第一天預約施打人數2萬0507人，施打率99.5％。接下來是在8月5日、8月6日接種，請預約鄉親要依照時間、地點前往施打，施打前請先上彰化縣流行疫情指揮中心 COVID-19公費疫苗接種紀錄查詢系統，下載「疫苗接種意願書」，並先填好帶到現場，可節省等待時間。

王惠美表示，彰化縣補助七大類族群提供降級後的「首日上班」家用快篩試劑。二級警戒期間有七大類族群須定期抗原快篩，執行快篩頻率為首日上班須有3日內抗原快篩陰性證明並定期3-7天快篩1次；有接種疫苗且施打滿14天者，得免除快篩條件。七大類族群包括1.課照中心、補習班。2.高中以下暑期活動。3.幼兒園、托嬰中心等保育員及工作人員。4.演出人員及劇組人員。5.高中以下運動教練及防護員。6.競技及休閒運動場館。7.宗教神職人員。