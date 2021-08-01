張菲兒子張少懷於2013年與翁馨儀結婚，兩人擁有一對兒女，家庭生活相當幸福美滿，她最近發現老公張少懷疑似「移情別戀」在床頭上放上南韓女團的照片，翁馨儀發文向大家詢問，該怎麼做好，引起許多網友的關注。

翁馨儀昨(31日)在社群Instagram分享: 「看看我對婚姻有多努力，今天就為了老公來個Lisa風，明天就去把這張照片洗出來擺。」她換了一個新髮型，撿出與Lisa相似劉海，老公張少懷看見立刻回應:「不要弄了!浪費時間ㄧ點都不像。」她也發自內心的表示，自己模仿的一點也都不像。

翁馨儀日前分享爸爸的收藏品: 「我爸曾說過，想把小時候沒錢買的玩具都買回來，每次只要覺得自己東西是不是買太多的時候，就去我爸家看一下!就會馬上覺得，恩!我還可以再多買一點」，她也開始期待自己的小孩，長大過後會開始收藏些什麼物品。

許多網友在底下回應她的模仿照: 「不是吧 我覺得好像！眼神有耶! 」、「這個瀏海～直接年輕10歲」、「是長大後的櫻桃，無誤！」、「好厲害的玩具牆」、「真的好壯觀好有成就感喔」、「不講話的話，這照片很可以啦！」