台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝）
台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝）
台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝）
台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝）
台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝）
台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝）

新冠肺炎本土疫情趨緩，警戒等級降至2級，台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違2個多月，再度迎來大小朋友們的歡笑聲。

為做好防疫，採網路預約制，單日限制1600人進場，開放的15項遊樂設施都要先掃QR Code預約，再依照場次分時分流遊玩，工作人員也會在每梯次結束後仔細消毒。

每梯次結束後，工作人員會逐一消毒再開放下批民眾遊玩，做好防疫措施。（黃世麒攝）
每梯次結束後，工作人員會逐一消毒再開放下批民眾遊玩，做好防疫措施。（黃世麒攝）
每梯次結束後，工作人員會逐一消毒再開放下批民眾遊玩，做好防疫措施。（黃世麒攝）
每梯次結束後，工作人員會逐一消毒再開放下批民眾遊玩，做好防疫措施。（黃世麒攝）
開放的15項遊樂設施都要先掃 QR Code 預約，並使用悠遊卡等電子支付付費，再依照場次分時分流遊玩。（黃世麒攝）
開放的15項遊樂設施都要先掃 QR Code 預約，並使用悠遊卡等電子支付付費，再依照場次分時分流遊玩。（黃世麒攝）
因執行嚴格的防疫措施，讓等待的時間拉長，一群青少年趁著空檔，圍在一起玩手機遊戲打發時間。（黃世麒攝）
因執行嚴格的防疫措施，讓等待的時間拉長，一群青少年趁著空檔，圍在一起玩手機遊戲打發時間。（黃世麒攝）
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