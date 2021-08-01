圖輯》睽違兩個多月再現歡笑聲 北市兒童新樂園有條件開放 20:272021/08/01 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝） 台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝） 台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違兩個多月再現大小朋友的歡笑聲。（黃世麒攝） 新冠肺炎本土疫情趨緩，警戒等級降至2級，台北市立兒童新樂園1日起有條件開放，睽違2個多月，再度迎來大小朋友們的歡笑聲。 為做好防疫，採網路預約制，單日限制1600人進場，開放的15項遊樂設施都要先掃QR Code預約，再依照場次分時分流遊玩，工作人員也會在每梯次結束後仔細消毒。 每梯次結束後，工作人員會逐一消毒再開放下批民眾遊玩，做好防疫措施。（黃世麒攝） 每梯次結束後，工作人員會逐一消毒再開放下批民眾遊玩，做好防疫措施。（黃世麒攝） 開放的15項遊樂設施都要先掃 QR Code 預約，並使用悠遊卡等電子支付付費，再依照場次分時分流遊玩。（黃世麒攝） 因執行嚴格的防疫措施，讓等待的時間拉長，一群青少年趁著空檔，圍在一起玩手機遊戲打發時間。（黃世麒攝） 新黨公布委外民調 民進黨7成支持者認為國產疫苗審查應直播 新書曝馬斯克曾想賣特斯拉 換當蘋果CEO #睽違 #歡笑 #兒童新樂園 #有條件開放 #降級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 占星師預測8月狀況連連 凶星衝擊力量這天最強 12:292021/08/01 運勢 8月星座運勢解析 射手事業最旺 獅子賺錢最輕鬆 12:392021/08/01 運勢 南部暴雨沒完沒了 專家揭一關鍵：只能靠它救 07:372021/08/01 生活 迎接解封看好戲 彰化劇場藝術節6檔好戲1場戶外音樂會 17:252021/08/01 寶島 新北巿宣布第2波解封 3日起4類運動場開放 15:442021/08/01 生活 憂報復性出遊 侯緊盯人流籲低度活動 04:102021/08/01 焦點要聞 赴美IPO傳遭凍 陸證監會：加強中美監管溝通 18:322021/08/01 兩岸 雙北餐廳內用 最快後天開放 04:102021/08/01 焦點要聞 降級首個周末出遊 北熱南冷 04:102021/08/01 焦點要聞 北市天文館今開放 每日限300人須網路預約 16:392021/08/01 生活 旺報社評》人民幣加速國際化進程 19:002021/08/01 旺報社評 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 Delta病毒恐走向「流感化」 醫揭最危險的是這個族群 - 生活 光看標題就被嚇死 前台大醫揭美國Delta大爆發原因 - 生活 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 南台灣仍「紫爆」 9縣市豪大雨一路下到明天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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