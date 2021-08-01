針對美國證券交易委員會（SEC）當地時間7月30日要求，今後赴美上市的中資企業必須揭露更多風險資訊一事。中國證監會8月1日回應，中美兩國資本市場作為全球重要的市場，相互聯繫日益緊密，越來越多企業、投資者、金融機構相互參與對方市場，加強監管合作是必然的選擇。

近期中國政府加強整頓電商、交通、教育等平台業者，引發市場高度關注。SEC表示，中資企業必須充分解釋自身法律結構，並揭露中國政府干預其業務的風險，否則將無法在美上市。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）聲明指出，要求工作人員對在中國有重要業務的企業所遞交的文件，進行有針對性的額外審查。

香港信報報導，中國證監會發言人指出，注意到SEC的相關聲明，特別是對上市的資訊揭露方面提出新要求。中美兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，針對中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，為市場營造良好的政策預期和制度環境。

上述發言人又指，一直以來，中國證監會對企業選擇上市地持開放態度，支持企業依法合規選擇國際、國內兩個市場。企業不管在哪裡上市，都應當符合上市地、營運地相關法律、法規和監管要求。目前，中國主管部門對相關行業進行規範管理，目的是統籌發展和安全，促進市場主體持續健康發展。

在制度的制定和執行過程中，中國證監會將與相關部門密切溝通，進一步統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。