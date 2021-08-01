東京奧運高球男子組進行最終輪賽程，結果72洞打完有7人以總桿數269（-15）桿並列第3，其中包含台灣好手潘政琮，經過加賽（Playoff）後，在加賽第4洞以1桿之差奪下銅牌。

潘政琮3輪打完並列第17，最終輪他火力全開，總計他獵下1鷹、抓下6隻小鳥，沒有任何失誤的完美表現，揮出63（-8）桿，排名竄至並列第3。

根據奧運高球規則，如果打完72洞後，前3名的排名存在平手的狀況，選手將進行加賽，若平手再繼續打下一洞，加賽依序打第18洞、第10洞及第11洞。

潘政從第1位登場，加賽在標準桿4桿的第18洞打帕，接下來的日裔美國選手森川柯林(Collin Morikawa)、智利選手佩雷拉（Mito Pereira）、哥倫比亞好手穆尼奧斯（Sebastián Muñoz）及北愛爾蘭前世界球王麥克羅伊（Rory McIlroy）也都順利保帕，日本地主好手松山英樹與英國凱西（Paul Casey）則是吞下柏忌，率先從加賽出局。

接下來的第2洞加賽，5人都是開球就上果嶺，潘政琮力拚抓鳥，可惜力道稍微輕了一點，最終仍是保帕，5人都是平標準桿來到第3洞加賽。

第3洞加賽潘政琮成功抓下小鳥，森川柯林同樣也是小鳥作收，麥克羅伊、佩雷拉則是平標準桿，穆尼奧斯則是從洞口轉出來，最終吞下柏忌，潘政琮與森川柯林再繼續進行加賽。

回到第18洞僅剩下2人競爭銅牌，潘政琮開球第1桿開進球到偏左邊的長草區，第2洞也打歪，落在果嶺後側長草，但對手森川柯林第2桿也沒有打好，落入沙坑，最後潘政琮順利保帕，對手則是吞下柏忌，潘政琮奪下銅牌。