賴銘偉推出台語新歌〈萬年香火〉。（星光娛樂提供）

賴銘偉的台語新歌〈萬年香火〉MV近日取景，請來15歲的天才小導演王則倫掌鏡，並選在有300多年歷史的北港朝天宮拍攝，賴銘偉表示：「全球許多音樂錄影帶都會以教堂為主題拍攝、取景，其實我們華人的宮廟之美，也承襲了數千年的文化，希望〈萬年香火〉讓大家更重視我們的宗教文化。」王則倫出生雲林，恰巧賴銘偉父親也是雲林人，兩位雲林子弟攜手合作，惺惺相惜又別具意義。

王則倫年紀比奧運桌球銅牌林昀儒（小林）還年輕，都是英雄出少年，這次拍攝選在家鄉最具代表性的國定古蹟北港朝天宮，平時香火鼎盛、車水馬龍的廟口大街，因疫首度關閉，停止香客入內參拜，持續近3個月恪守防疫規定，MV拍攝為避免群聚，賴銘偉並未入鏡，也是他首支本人不現身的MV。提及收到邀約，王則倫開心表示：「這是我第一次拍攝MV，在構思時疫情正壟罩台灣，於是我們便決定透過鏡頭紀錄，在疫情下大家如何堅定自己的信仰。」

小小年紀的王則倫非常慎重，拍攝前特地親身了解疫情下北港朝天宮的日常，選在清晨4點多到場觀看信徒虔誠之美，於是萌生想把疫情下信徒「一日之計在於晨」的虔誠收錄至MV的想法。拍攝當天他半夜就到場「搶頭香」，準備好器材只等敲鐘那刻到來，團隊在36度烈日高溫下搶拍，每個人口罩和護目鏡都濕了，如實記錄下手持清香的民眾誠心敬拜的珍貴畫面。

賴銘偉受疫情影響，商演、工作因疫全數取消延期，除音樂劇延到年底，EZ5三十周年演唱會也延期，連駐唱工作也暫未明朗，損失總計超過百萬。但他正能量以對，絲毫不停下腳步，轉戰每週至少3次IG直播，邀來星友林宗興、李玉璽、梁文音直播抬槓，用心努力之下漲粉3000人，還驚喜獲得夢寐以求的藍勾勾認證；至於賴銘偉先前發願降級要環島「騎」福，他表示：「目前已降級，若疫情持續穩定，計劃於農曆七月環島『騎』福，祈求全台民眾平安健康。」