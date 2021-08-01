為淨化桃園地區漁港、河川水質，桃園海管處日前委託專案計畫於竹圍漁港、新屋溪以及觀音溪等處執行微塑膠清除調查計畫，海管處指出，清理計畫自7月開始，預計將持續執行至12月，以減少水中塑膠微粒。

海洋、河川垃圾整治是國內重要環保議題，但除肉眼可見的垃圾外，水中微型塑膠亦嚴重影響水中生態，為淨化水質，桃園市政府海岸管理工程處委託專案計畫於竹圍漁港、新屋溪以及觀音溪等處執行微塑膠清除暨調查計畫，海管處指出，計畫已於7月開始執行，將持續清理至12月。

將如何進行微塑膠清理，受海管處委託的點點塑環保科技股份有限公司指出，於竹圍漁港口將以無人船搭載無耗材微塑膠過濾器以及垃圾蒐集網透過每月1次、每季1次以港區繞行的方式收集微塑膠，而在新屋溪、觀音溪等2重點河川，則會於出海口設置浮具搭載過濾器進行清理，以進行微塑膠的清理。

關於微塑膠的處理，點點塑環保科技股份有限公司表示，因目前國內尚未有統一水中微塑膠汙染之標準，故後續將分析所清除的微塑膠濃度及成分組成供機關建立河川微塑膠汙染長期數據，以協助未來依照大數據訂定適宜的微塑膠污染防治標準，強調清理微塑膠的同時，水域的污染數值調查也是計畫重要的一環。

海管處指出，近年將陸續針對桃園地區各個河川、港口執行微塑膠清除調查計畫並記錄數據，待各水域調查完畢後，將會依照數據進行整體的評估，並做河川整治優先順序的研擬，後續再進一步提出全盤性的塑膠微粒整治計畫，以有效率的淨化桃園地區內水域水質，邁向永續發展的目標。