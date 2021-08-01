「沒有精準疫調、擴大匡列，這個家庭群聚就不會被發現！」桃園市長鄭文燦1日指出，桃園上月27日公布特殊交友圈某男確診後，擴大回溯3周追到他曾和另名友人接觸，採檢發現不但該友人確診，連他的媽媽、舅舅、舅媽和舅舅的2外孫也染疫，強調疫調追蹤非常重要，才能讓隱形傳播鏈清零。

鄭文燦說，桃園1日新增1名60多婦女（案15784）確診，她生活非常單純，根據疫調顯示傳染源來自於小兒子的特殊交友圈。他進一步解釋，小兒子7月10日曾和7月27日確診的案15693接觸，除同住的媽媽和哥哥被匡列，往前回追小兒子的接觸史，發現他曾到舅舅家拜訪，舅舅全家都採檢匡列隔離，除了哥哥目前仍陰性，媽媽有症狀、較早採檢先於1日先確診，小兒子、舅舅、舅媽和舅舅家的2外孫也都染疫，5人案號將於2日公布。

鄭文燦說，桃園努力進行隱形傳播鏈清零計畫，以往高風險傳染期是有症狀的前幾天，但考量病毒有潛伏期，因此桃園追溯時間相當長，追到3周之前，像是這起特殊交友圈引發的家庭群聚，就是從7月27日回溯到7月10日，若沒有追出小兒子曾接觸過確診者，不會發現這個家庭群聚感染，因此疫調追蹤非常重要，才能讓隱形傳播鏈可以清零。

衛生局長王文彥也說，案15784感染源已經確定是小兒子，他在7月10日接觸7月27日公告的案15693，警政軌跡抓出後隨即將小兒子匡列，其中媽媽有症狀採檢結果先出爐，擴大匡列發現小兒子、媽媽的哥哥、嫂嫂、和哥哥的2外孫都確診，案號將於2日公告。

王文彥說，這一家6口CT值都偏高，研判是2周前確診，強調桃園為了找出隱形傳播鏈，匡列範圍再擴大，從發病日或確診日多回溯一個禮拜，會因此找到CT值高的確診者，他希望可以持續藉此清零，相信可以快速截斷傳播鏈。

桃園市府也公布足跡，25日早上10點半到中壢忠貞市場，呼籲足跡重疊者要自我健康管理。