藝人陳建州使用安博盒子觀看奧運惹議，日前有網友發現，國民黨前主席朱立倫疑似使用安博盒子，被發現後換圖且馬賽克。對此，今日朱立倫辦公室發言人凌濤表示，綠營側翼烏龍爆料，朱立倫每個月付費看凱擘第四台，還有中華電信MOD，都可以查證，「看東森正版畫質又好，又有付費了，為什麼還要用安博呢？根本胡扯。」

凌濤表示，網路側翼「只是堵藍」已經是日媒認證的假新聞中心，「一根手指頭說別人P圖，自己才是P圖高手，把照片裡面的『凱擘大寬頻』機上盒縮小、放大『安博盒子』機上盒，試圖誤導看東森是用安博。」

凌濤說，事實上朱立倫奧運看東森新聞，每個月付費看凱擘第四台，還有中華電信MOD看愛爾達運動賽事，通通都可以查證，看東森正版畫質又好，又有付費了，為什麼還要用安博呢？根本胡扯。

凌濤表示，至於大家關心的安博盒子，經查該版本安博盒子為台灣純淨版，可在台灣合法販售與使用，並未有附帶侵權軟體，於108年8月29日由NCC審驗合格通過，108年11月25日換發審驗標籤，至今未被NCC審驗清單宣告廢止，依我國法律屬合法販售。