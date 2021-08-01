阿沁近期正在大陸進行新專輯《鑽石之心》的巡迴宣傳，近日受邀為「ChillNoW原創音樂賞」擔任音樂總監與評審，發掘最具潛力的音樂創作人。這次音樂比賽，讓他回想起18年前自己就是以作曲人身份出道，為了支持更多年輕的音樂創作者圓夢，他更以個人身份，贊助現金五萬元，於原創音樂賞增設「最佳作曲獎」獎項，鼓勵獲獎者勇敢追夢。

阿沁出道近20年，回憶當年還沒遇上伯樂，他曾騎著機車、帶著DEMO唱片到處拜訪唱片公司尋求機會，但卻屢屢被拒絕，「我還記得那時候為了買吉他來創作，在民歌西餐廳、西門町打工唱歌，一場150塊」，阿沁並不是從小就學音樂，所以更努力存錢學音樂、投資在音樂設備上，也捨棄了許多同學揪團玩樂的時間來創作，甚至還因此荒廢學業被退學，直到累積了將近100首創作，才終於寫出張韶涵的成名曲〈遺失的美好〉，讓很多人藉由這首歌而認識他。

回想當時音樂路轉折的契機，阿沁表示還好自己有鼓起勇氣報名輔大青韻獎，從而被福茂唱片製作總監陳俊廷、F.I.R的團長陳建寧看見，也才因緣際會成為F.I.R.的一員，「後來也才漸漸有人認識我的作品，當時我為了找到出路，很辛苦」；也因為這些辛苦經歷，讓阿沁對於熱愛音樂的年輕後輩總是真誠相待，甚至在幾年前創辦音樂學校，進行流行音樂、作曲、音樂製作線上教學，培育後起之秀。