中油宣布，依液化石油氣計價公式計算結果，8月液化石油氣每公斤應調漲1.4元，惟考量COVID-19疫情對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，自2日凌晨零時起，8月家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類之價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。加計先前未調足之吸收金額每公斤11.6元，累計吸收金額為每公斤13.0元，將於日後國際價格跌價時再行回補。