8月桶裝瓦斯、液化石油氣 全面持平、不調整 16:282021/08/01 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8月桶裝瓦斯、液化石油氣 全面持平、不調整。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油宣布，依液化石油氣計價公式計算結果，8月液化石油氣每公斤應調漲1.4元，惟考量COVID-19疫情對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，自2日凌晨零時起，8月家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。 中油表示，液化石油氣類之價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。加計先前未調足之吸收金額每公斤11.6元，累計吸收金額為每公斤13.0元，將於日後國際價格跌價時再行回補。 警戒降二級 中捷日運量破萬 豬肉猛漲1成 中秋衝上最高點 #液化石油氣 #每公斤 #桶裝瓦斯 #不調整 #吸收金額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 平穩雙機制運作 汽油調漲0.3元、柴油持平 12:412021/08/01 財經 16檔三強兼備 臨危不亂 04:102021/08/01 財經要聞 桃園育兒津貼 6年發出100餘億 04:102021/08/01 地方新聞 瑞豐夜市不熄燈 但恐釀退租潮 04:102021/08/01 地方新聞 95油價飆破30大關 創2年2月新高 04:102021/08/01 社會新聞 新北巿宣布第2波解封 3日起4類運動場開放 15:442021/08/01 生活 新北縣民大道都更三箭展現城市新美學 11:392021/08/01 區域情報-新北 4類人可登記打第2劑莫德納 8／3中午截止 14:312021/08/01 生活 柯滿意度5成 環局8成最高 04:102021/08/01 地方新聞 陸8月新規來了 物業不得強制「刷臉」生豬屠宰增禁入制度 13:452021/08/01 兩岸 賀錦麗8月訪星國、越南 04:102021/08/01 話題觀察 財經熱門新聞 台積電1致命傷敗給聯電 老手曝外資這動作扯爆了 - 財經 賀「行員」麟洋組奪東奧羽球首金 土銀：升職、加薪 - 財經 高雄總動員 向台積7奈米招手 - 財經要聞 - 工商時報 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 - 財經 美巨頭想重返霸主、台積電2奈米吃定心丸 韓媒曝三星超焦慮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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