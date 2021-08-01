台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨(31)日晚在東奧奪金，頒獎典禮上兩人深情對望的一幕羨煞眾人，不少網友封他們為「麟洋CP」，甚至要他們原地結婚，對於大家積極想把他們送作堆，李洋今(1)日接受媒體訪問時，靦腆以6字回應「我有女朋友了」。

東奧Day9》「麟洋配」奪羽球男雙首金寫驚奇 戴資穎復仇成功勇闖金牌戰｜2021.07.31｜中時新聞網

麟洋配不僅比賽過程中默契十足，賽後互動更是讓兩人之間的情誼一覽無遺，對於媒體詢問怎麼看被觀眾稱為「麟洋CP」，李洋則笑著說「我唯一的看法就是…我有女朋友了」，並說他和王齊麟感情很好，「搭檔間關係本來就像情侶一樣」，只是沒想到網友會這麼希望他們在一起。

人氣插畫家《H.H先生》昨晚在IG限動(左)恭喜羽球男雙拿下金牌，並tag李洋、王齊麟，李洋今天也在IG分享《H.H先生》的限動(右)，還寫下「我女朋友超喜歡你的」熱情回應，間接證實已經有另一半了。(組圖/截自IG)

此外，人氣插畫家《H.H先生》昨晚在IG限時動態直呼「太強！」，恭喜羽球男雙拿下金牌，並tag李洋、王齊麟，李洋今天也在IG分享《H.H先生》的限動，還直接在限動寫下「我女朋友超喜歡你的」熱情回應，也等於間接證實他有女朋友了。

李洋與王齊麟今年在《愛爾達專體育家族》YouTube頻道中接受專訪時表示，兩人本來就都是台北市中山國中的同學，沒想到因緣際會下，竟從好朋友變成雙打夥伴，並承認搭檔之間真的很像情侶，討論羽球時常常吵架，王齊麟還開玩笑說「夫妻嘛，床頭吵床尾和」。