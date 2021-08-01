Delta病毒持續肆虐各國，也激發民眾的接種意願，不過第四輪接種將在8月7日結束，如今傳出第五輪疫苗恐供應不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前手上莫德納剩下56萬劑，主要供做第二劑來接種；此外，AZ庫存在第四輪施打完畢，發言人莊人祥補充，自購的58.2萬劑以及立陶宛贈與的2萬劑AZ疫苗仍在檢驗封緘中，60萬劑最快8月4日可投入接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第五輪施打默德納的量相對較少，目前手上還有56萬劑莫德納疫苗，如果近日有新進疫苗提供會更好，但因為這些要提供做第二劑的接種，相關規劃正在進行中。

疫情指揮中心發言人莊人祥補充，莫德納疫苗部分，目前中央與地方庫存量共68.9萬劑，扣除發出去的，中央手上尚有56.7萬劑，至於第五輪是否還有更多莫德納疫苗可讓民眾施打？莊人祥說，因為手上庫存主要是供做第二劑施打，假如8月4日前再有莫德納到貨，就有可能增加下輪的施打劑數，但目前無法確認到貨時間。

AZ疫苗部方面，目前手上AZ疫苗庫存還有57.5萬劑，庫存量尚可撐到8月3日，自購的58.2萬劑AZ加上立陶宛贈與的2萬劑AZ仍在檢驗封緘，總數60萬劑可於8月4日到8月6日來接種，也就是供第四輪施打。

莊人祥指出，因為規劃的第2、3、4輪都是施打AZ，指揮中心每輪也只規劃開放施打一種疫苗，目前第五輪規劃以莫德納為主，也將根據到貨疫苗種類來做調整。