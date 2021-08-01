台南市勞工局的「做工行善團」有各領域志工，專門替弱勢家庭免費修繕房屋。（台南市勞工局提供／程炳璋台南傳真）

真是命運多舛，西港區70多歲阿嬤靠著在菜市場打零工照顧40歲中風兒與15歲孫子，3月間賴以為生的家還發生大火燒掉半間屋子，台南市勞工局「做工行善團」啟動免費修繕，8月修繕完工，還阿嬤一間整齊安全的房子。

70多歲陳姓阿嬤要撫養中風的40多歲兒子與就讀高中的孫子，平時在菜市場當清潔工維生，唯一的老房子卻在3月間因電線老舊起火，燒掉半間房。

當時還在菜市場工作的陳姓阿嬤接到通知，趕回家看到焦黑的廚房與房間，只剩車庫未受波及，一時晴天霹靂不知如何是好，只好與印尼籍兒媳婦、中風的兒子、孫子，4人就地睡在車庫內度日，阿嬤的女兒，另帶著兩個孫子住在另一間房，互相照料。

台南市勞工局接獲案例，再度啟動專替弱勢家庭修屋的「做工行善團」，團隊歷經4月、5月修繕，不料台灣新冠肺炎疫情急轉嚴峻，工作停擺2個月，近日疫情降為2級，團隊再度出動，終於在1日完工。

一家四口擠在車庫睡了4個多月，陳姓阿嬤終於能回到房間，並獲贈二手家具與1台抽油煙機。直呼感謝修繕志工的善心幫忙。

台南市勞工局持續推動弱勢勞工房屋修繕計畫，媒合弱勢家庭給「做工行善團」，團員包括木工、油漆、電氣與水泥志工，利用假日行善。

近期因疫情3級警戒，修繕作業皆暫停。自警戒調降2級，善心志工們立刻復工，1日因台南市有強降雨，評估施作安全，只進行油漆等室內修繕，終於接近完工，讓阿嬤一家4口又能回到房間作息。