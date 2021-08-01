新冠肺炎疫情趨緩，北市今增4例本土病例，分佈於信義區1例、文山區1例、內湖區1例和北投區1例，北市衛生局表示，3人接觸親友感染，另1例還在疫調中。此外，本週共37例確診者中，有14％個案感染源不明。

台北市長柯文哲今未舉辦記者會，北市衛生局疾管科長張惠美表示，北市確診病例計4例，皆為本土病例，其中2例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，居家隔離期間採檢確診者3例，為接觸確診家人或朋友而感染，另1例疫調中。

張惠美表示，本週7月25日至7月31日新增確診個案計39例，含2例境外移入、37例本土病例，本土病例較前一週44例減少7例。

張惠美指出，其中25例為男性、14例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲。各行政區分佈以萬華區8例人數最多，其次為士林區7例，內湖和文山區各5例，大安和松山區各3例，北投、中正及信義區各2例，大同和南港區各1例。

張惠美說，北市該週本土病例37例中，居家隔離初期或期滿前檢驗陽性者16例（43％），另有16例（43％）為已知感染源，5例（14％）關聯不明。

張惠美強調，確診家人及朋友接觸仍為主要感染源，萬華、內湖及松山區各有一戶3至4位家戶內感染案件，士林區本週確診個案稍增，主要與老人養護機構群聚事件有關，該群聚案件共計4名長者及2名工作人員確診，台北市第一時間進行疫調、採檢、接觸者與確診者安置及環境清消與清空等處置。