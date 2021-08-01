新北市長侯友宜今（1日）主持防疫會議，侯友宜特別秀出與奧運有關的球點手板，往好的方向走，昨天羽毛球雙打拿到世界冠軍，希望疫情有一個好結果，希望戴資穎今晚比賽也有好結果，「往好的方向走，就朝開放的路來走！」

侯友宜表示，觀察近3周的疫情變化，第30周是警戒三級，第31周降為警戒二級；第29周（7月11日至7月17日）每周確診58人、每日平均確診8.3人；第30周（7月18日至7月24日）每周確診59人、每日平均確診8.4人；第31周（7月25日至7月31日）每周確診37人、每日平均確診5.3人。

侯友宜也說，每日平均確診8.3人到每日平均確診5.3人，下降幅度37％，這個指標非常重要，雖然第29周、30周疫情警戒三級穩穩控制中。

侯友宜也解釋，為何降為警戒二級沒有大幅度開放，雖然有條件、有資格可以降級為二級，雖然可以控制但是希望可以更好，所以不願採取大幅度開放，包含餐廳內用，新北市每一樣開放降級，都非常穩定且要可以監測到指標，開放一定是趨於保守的。

侯友宜說，疫苗覆蓋率從22％增加到36.7％，覆蓋率約增加8％，社區篩檢站從第29周0.08％降至第31周0.05％，所有監測指標都往好的方向走。

會循分梯次、分階段滾動式檢討，往開放的腳步繼續邁進，可以先做的先開放，明天會和北市討論餐廳內用，討論完後會往好的結果走，明天也會公布7日平均移動數，明天會往好的結果做宣布，觀察人流、車流、風景點。