前台北市長郝龍斌、前衛生署長楊志良預計明（2）日向法院聲請，要求法院暫停衛福部對於高端疫苗的緊急授權。對此，國民黨主席江啟臣表示支持，「我們也期待行政法院能支持郝市長以及楊前署長的訴訟，在高端疫苗的有效性及安全性獲得嚴謹科學證據的檢驗及國際認證之前，不要對國民施打，以免造成公共衛生以及國民健康的危害。」

江啟臣表示，高端公司是一個民營企業，不是國營企業，「它所有的收入都是落入私人口袋，但是民進黨政府卻打著支持國產疫苗的口號，混淆他們打算圖利私人的行為。」

江啟臣表示，「民進黨政府對於高端疫苗的偏袒態度，我想國人應該是有目共睹。面對這個專斷獨行的政府，我對他們兩位感到非常的敬佩，也希望法院能夠站在民眾整體權益上考量，支持兩位的聲請。」

江啟臣指出，高端疫苗到目前為止都還沒有完成第2期的試驗，「政府就急急忙忙地和高端公司簽約，花費40.3億元台幣採購了500萬劑『效果未明』的疫苗，這樣明目張膽的行為，在國民黨執政時期是不可能發生的。」

江啟臣認為，衛福部一方面宣稱台灣疫苗充足，拒絕國民黨以及四縣市政府欲共同捐贈500萬劑輝瑞BNT疫苗的善行，另一方面，卻執意花重金採購有效性不確定的高端疫苗，實在讓人費解。