上季以選秀探花身分加盟大陸CBA天津榮鋼的台灣旅美小將林庭謙，儘管交出場均12.4分、4.0助攻與2.5籃板的不俗成績，如今卻跟天津談判續約陷入僵局，新北國王也很積極跟他展開接觸，期望可把這名旅美好手留在台灣打PLG職籃。

光從林庭謙上季效力天津隊表現來看，天津隊不太可能放走這名菜鳥球季就展現優異進攻能力的台灣小將，可惜他目前只想續簽短期年約(因為他還有挑戰NBA的夢)，自然跟想簽較長年約的天津隊遲遲無法達成共識，一談就拖了兩個多月。

眼見天津隊恐怕將會拖延到8月30日，也就是CBA新球季報名截止日前夕才搞定合約，林庭謙當然不想浪費這麼多時間，畢竟天津隊雖然擁有他在CBA的優先續約權，不過他可以選擇不打CBA，直接轉會回來台灣加入職籃球隊打球。

才剛成立且是PLG新球隊的新北國王，目前不僅招募林庭謙誠意十足，更提供他每年前往美國訓練，以及爭取前往NBA夏季聯賽、歐洲與澳洲等聯賽打球機會，期望這名台灣好手可以加盟老家新北市球隊，也讓他可以待在親友身邊打球。

儘管林庭謙傾向繼續留在上季給他蠻多發揮空間的天津隊打球，卻因雙方續約談判觸礁，才會轉而考慮是否答應新北國王的盛情邀約，只能說假如天津隊還在繼續猶豫的話，不僅可能留不住這名年輕得分好手，也只能眼見著他加盟新北國王。