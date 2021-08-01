工作人員隨時消毒設施，做好防疫，讓民眾玩得安心。（黃世麒攝）

民眾1日前往北市天文館參觀。（黃世麒攝）

民眾1日前往北市天文館參觀。（黃世麒攝）

新冠肺炎本土疫情趨緩，警戒等級降至2級，台北市立天文科學教育館1日起開放展示場、特展，採網路預約制，分上、下午場各150人，每日限300人進場，現場不提供候補與報名；館方工作人員隨時消毒設施，做好防疫，讓民眾玩得安心。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。