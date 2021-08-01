北市天文館今開放 每日限300人須網路預約 16:392021/08/01 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工作人員隨時消毒設施，做好防疫，讓民眾玩得安心。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工作人員隨時消毒設施，做好防疫，讓民眾玩得安心。（黃世麒攝） 民眾1日前往北市天文館參觀。（黃世麒攝） 民眾1日前往北市天文館參觀。（黃世麒攝） 新冠肺炎本土疫情趨緩，警戒等級降至2級，台北市立天文科學教育館1日起開放展示場、特展，採網路預約制，分上、下午場各150人，每日限300人進場，現場不提供候補與報名；館方工作人員隨時消毒設施，做好防疫，讓民眾玩得安心。 ★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 侯友宜「逆時中」 新北長者疫苗預約採雙軌制 雙北餐廳內用 最快後天開放 #開放 #300人 #網路預約 #台北市立 #特展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北巿宣布第2波解封 3日起4類運動場開放 15:442021/08/01 生活 北市確診者接觸「不特定對象」 4天換3家旅館匡列12人 16:562021/08/01 生活 里長可幫長者預約第2劑了 疫苗平台新增這功能 14:452021/08/01 生活 降級首個周末出遊 北熱南冷 04:102021/08/01 焦點要聞 4類人可登記打第2劑莫德納 8／3中午截止 14:312021/08/01 生活 長者網路預約第二劑疫苗困難 張麗善盼中央不要有民意落差 13:052021/08/01 生活 憂報復性出遊 侯緊盯人流籲低度活動 04:102021/08/01 焦點要聞 想念看書的時光！雲林書庫開放阿公帶孫排隊 15:142021/08/01 寶島 防疫苗接種數位落差 鄭文燦逆時中仍採「通知、預約雙軌制」 14:052021/08/01 生活 不甩中央！新北長者疫苗預約採雙軌制 劉和然解釋原因 16:432021/08/01 生活 彰化連續8天嘉玲 縣府補助首日上班家用快篩試劑 16:002021/08/01 生活 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 51歲男打莫德納出現疲倦、嗜睡 15天後昏迷過世 - 生活 新冠肺炎症狀又增加 醫驚「病毒如魔術師」：2病徵要注意 - 生活 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 4類人可登記打第2劑莫德納 8／3中午截止 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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