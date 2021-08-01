中央還要討論？長輩等不及了！ 侯友宜也「逆時中」 新北長者疫苗預約採雙軌制

新北市副市長劉和然今在疫情說明會上表示，新北市針對65歲以上長者第二劑施打採雙軌制，並非刻意要跟中央不一致，而是從南到北都有縣市長發現問題，認為中央應要開心看到地方樂於提出問題、勇敢承擔來協助疫苗施打。

劉說，新北市75歲以上長者第一劑施打AZ；65到74歲施打莫德納，目前已施打人數分別14.4萬、34.2萬，依據第一劑的施打經驗，知道長者不僅有數位落差，還有獨居、弱勢族群，很多是生活弱勢，甚至又是經濟弱勢，如按照唐鳳系統，先意願登記再簡訊通知，試想這些長者與弱勢怎麼收到簡訊？收到後又如何去預約登記？及怎麼知道得到哪些場館去打？

很多長者預約第二劑被取消，擔心以後都打不到？劉認為，第二劑有時效性跟效益等特性，中央只要從健保系統調出資料，即可知哪些長輩已施打？何時是施打第二劑最佳時間？強調只要中央規劃的好，地方一定會協助施打。