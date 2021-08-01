高雄市1日凌晨開始下起豪雨，受到西南氣流影響，各地紛紛出現積淹水災情，其中大寮區、永安區及岡山區更出現積水達30、40公分，皆因雨勢太大宣洩不及造成，氣象局將高雄大豪雨升級為超大豪雨特報。對此，前高雄市長李四川表示，「好好的重視市政基礎建設，尤其平常市區排水箱涵側溝的清疏與維護特别重要」。

高市府災害應變中心昨下午3時提升為二級開設，市長陳其邁到各區淹水處勘災。截至昨晚6時30分全高雄市，積淹水災情通報共39件，已29件退水，其它陸續退水中。

高雄超大豪雨，台南屏東大豪雨，中南部8縣市豪、大雨特報。（翻攝自氣象局）

根據氣象局資料指出，時至今日0時至下午1時累積雨量，除了南高屏地區雨量紫爆外，中彰雲嘉雨量也紫爆，累積雨量都飆破300毫米，全台雨量第一是在高雄市桃源區403毫米。總計全台13座測站今天累積雨量都已破300豪米。由於雨勢猛烈，水利署也對雲林發布一級淹水警戒，已經開始積淹水，高雄、屏東二級淹水警戒，三小時內可能積淹水。

對此，李四川今(1日)於臉書貼文表示，「昨晚高雄的朋友又傳淹水照片，告訴我高雄又淹水了」。「今早起床家鄉小琉球也傳來大淹水的影片，讓我相當驚訝，四週都是海的小島怎麼淹成這樣？」，可見在温室效應氣候變遷產生的瞬間超大豪雨下，人定無法勝天，只有謙卑的順天，好好的重視市政基礎建設，尤其平常市區排水箱涵側溝的清疏與維護，特别重要，這樣才能減災，確保人民生命財產。