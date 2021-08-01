40歲「桌球教父」莊智淵今（1日）領軍林昀儒、陳建安打進東奧桌球男團8強，平常相當關心流浪動物的他，比完賽後還替受虐浪浪發聲，希望替毛小孩找到家，溫暖發文被狂讚超有愛。

莊智淵1日忙完比賽後，在IG貼出一張滿頭大汗專心玩手機的照片，打趣說：「當年令人拼的滿頭汗的神魔之塔，緊張度看起來不亞於奧運，這次回台灣防疫隔離期間再拼傳說對決，有興趣的可找智淵組隊！」看來桌球教父玩起手遊的認真度不輸桌球。

而莊智淵人在東京出賽，也不忘心繫浪浪，接著他分享2張毛孩「斑斑」照片，透露斑斑曾被虐待過，希望替斑斑找個家，發文表示：「願意給這位毛孩機會嗎？有意認養私訊。」讓大票網友看了直呼暖心，「愛動物的男人最帥了，桌球教父加油」、「虎斑很帥喔！有緣人快出現」、「莊哥比賽加油！也祝狗狗找到幸福的家」、「太有愛了吧」。

莊智淵除了專注在桌球，不時會分享流浪動物的相關議題，日前在奧運首戰後，第一時間發文，就是希望大家支持台灣各地關懷流浪毛小孩的公益團體及辛苦照顧貓狗園的愛媽愛爸們，而之前止步16強，賽後也只寫下：「謝謝大家、也謝謝大家一起愛浪浪」，一句話言簡意賅地表達謝意，立刻吸引廣大網友按讚。