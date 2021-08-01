東螺溪暴漲，二林埔鹽段河床陸地被沖摔，兩部停駛在岸邊怪手瞬間暴漲的溪水給淹覆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

東螺溪暴漲，二林埔鹽段河床陸地被沖摔，兩部停駛在岸邊怪手瞬間暴漲的溪水給淹覆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

雨彈狂炸，彰化沿海各地都雨量都累積到豪大雨程度，東螺溪連夜暴漲，二林埔鹽段河床陸地被沖摔，中午時分，兩部停駛在岸邊怪手瞬間暴漲的溪水給淹覆，現場沒有發現工作人員，民眾看著怪手沒入洪水中，緊急報案，警方發動協助搶救。

彰化縣沿海鄉鎮累積雨量嚴重，線西累積226毫米、鹿港220等，都達到豪大雨的程處，不少農地都都淹水，彰化縣政府農業處表示，未來一周都還可能落雨，淹水導致農作物損失，各地鄉鎮公所都還在彙整再通報。

這場西南氣流帶來豪大雨，從凌晨猛落，除了造成八卦山土石流，不少道路涵洞淹水封閉，土石掉落八卦山道路等之外，濁水溪最重要的支流也東螺溪也暴漲，吞噬河床，還造成停放在成二林埔鹽段河岸地基的怪手滅頂。

此外，山腳路路四段252巷逢雨必淹，這次大雨又漫成了滾滾泥流，加上垃圾漂浮，協和村村長劉聰波說，鄰近山坡林地，10年前設有沈砂池，但是上游是南投市，跨縣市成了三不管地帶，野溪堆滿垃圾、雜草，容易堵塞，大雨就造成氾濫成災，希望能夠跨縣市，做好水土保持的防治工作，不要每次大雨過後，都還要勞動社區志工隊，不停清爛泥、垃圾，忙得像是「非人」志工。