魏蔓劇中成了爸爸李天柱的支持力量。（三立提供）

魏蔓劇中成了爸爸李天柱的支持力量。（三立提供）

因疫情影響而停拍兩周的三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》，將於2日晚間8點正式復播，迎接最後5集暖心大結局。劇情發展到朱家兒女好不容易成長蛻變，家中支柱「朱爸爸」李天柱卻罹患失智症，開始逐漸忘記他最愛的人事物。朱家人的互相陪伴與鼓勵，溫馨催淚又感動人心，也讓觀眾開始正視年邁長者失智或記憶力減退的問題。

李天柱表示，他曾多次詮釋失智症，覺得大家都會把失智症當成一種病，聽到「病」就會覺得很恐怖，但其實就只是一種自然的「退化」，他會用平常心來看待這件事情，淡定以對會比較不手足無措，因此他建議大家，不妨把家中的失智長者想像成是家裡的「新生兒」，雖然有人認為這是痛苦的地獄，但對有的子女來說覺得是甜蜜的負擔，更是對一家人的考驗。

有些長輩會擔心得病會造成兒女負擔而自己去安養院，李天柱認為這沒有標準答案，看每個家庭的處境，但也不能把責任丟給長照中心跟政府機構，這些單位沒辦法給患者「愛」，只有家人才可以，照顧者的心情要自己調適好，最重要的是不要讓自己虧欠；絕大多數的人得知自己生病，都會手足無措並陷入恐懼，潛意識一定很難承認自己有病，李天柱認為遇到了記得不要害怕，告訴自己「我不再是以前的我了」，一些習慣做的事情，現在可能都不能做了。自己提高警覺，既然不可逆轉，唯有接受才能與疾病共處，其他就是醫學治療了。

被問到如果真的得了失智症，會第一時間跟家人說？還是像劇中一樣怕家人擔心選擇隱瞞？李天柱表示，最重要的一定是要跟家人商量，因為瞞不住的，紙包不住火，與其一個人處於黑暗的恐懼中，還不如讓家人們一起面對，一起商量出最好的安排。大家最怕忘記的一定是自己身邊最親愛的人，但李天柱相對豁達，與其擔心這種不可控制的改變，不如趁著現在還有記憶時就多去表白，清楚的告訴家人：「記憶會消退，但愛不會消逝！」

魏蔓劇中飾演大女兒，對面爸爸得了阿茲罕默症反成支持的力量，她說：「身為子女我們不能比他們更緊張，其實做好功課，明白狀況，我一定會告訴我自己，不能把情緒放大，要比他們放得開。」她設身處地想，這劇情若發生在自己身上，如果父母生病，這時就是我盡孝道的時候，更會無微不至的照顧他們，把他們當BABY一樣寵愛，這不是負擔，是甜蜜的。她說有些人得知自己罹患失智症，會寫下筆記留給身邊的人，但如果自己是收到筆記的人一定會哭翻，但日子還是要過，除了怕被遺忘，也會擔心家人走丟會有危險。

另外魏蔓還被問到「如果明天會被爸爸忘記，今天的你最想跟他做的什麼事」，她說自己會預先想像、時時給自己一些心理準備，若真到這天，她最後想要做的事就是和他一起唱歌。因為她爸很喜歡唱歌，只要播到老歌就會很開心跟著唱，而且一定要唱〈瀟灑走一回〉，因為這是爸爸教她唱的第一首歌，而且爸爸唱歌的時候很帥，感性的魏蔓光是想到這點，說著說著就哭了出來，可見這齣戲劇讓她感觸良多。