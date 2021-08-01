竟有如此囂張的臨時停車！1名網友爆料他經營的商店日前遭1輛轎車直接「插」進騎樓內臨停，對方未留下聯絡方式，且臨停時間長達2小時，導致他根本無法做生意；其他網友則說臨停騎樓已妨礙路人通行，可以報警請警方拖吊，留言批「這駕駛也太狂」、「駕駛頭腦放在家裡？」

1名網友在「爆料公社」發文表示，日前他的商店遭1輛汽車臨時停在門口，但該車輛的停放方式竟是直接「插」進騎樓內，而非停在騎樓外的黃線上，誇張行為讓店家拍照爆料，並怒批「這個人素質真的可以差成這樣，一停還停2小時！也沒留手機。」

1名網友爆料他經營的商店日前遭1輛轎車直接「插」進騎樓內臨停，對方未留下聯絡方式，且臨停時間長達2小時。（翻攝自「爆料公社」）

該網友表示，該車輛的車主要臨停不是不行，但起碼要通知店家，或是留下聯絡方式以便店家能聯絡到人，但該車主不但都沒有做，還直接停在騎樓下放，讓他相當傻眼且憤怒；大多數其他網友則說，違停在騎樓已經可以報警請將警方處理開單。

許多網友留言說，「感覺有些駕駛人腦袋瓜都放在家裡？」「警察都能用警政系統查詢到車主電話」、「拍照檢舉，兩個小時可以再檢舉一次」、「直接把影片寄給交通局吧！騎樓是禁止停車的」、「騎樓可以直接檢舉，警察會來拖吊」、「每兩小時拍一次照，然後每一次都檢舉，他就可以拿到多張罰單」、「這停車方式太狂了吧」。