中華儒學還有生命力嗎？自五四運動以來已逾百年，中華傳統文化的價值不斷被質疑的此時，星洲、香港、台灣三地學者則傾情指出，儒家文化直至今日，仍煥發著生命力，不論是小國或大國崛起，儒學與新儒學仍為治世之道。

西方文明強勢主導百年，也導致現代人欲望膨脹、世俗價值趨於功利、單一，儒家傳統文化的生命力是否仍存在？1日下午在香港法住機構旭日堂舉辦並透過線上分享的「致知論壇—儒家文化講座」上，92歲高齡的香港中文大學哲學系榮休教授、法住文化書院講席教授唐端正開場便以「中華儒學還有生命力嗎？」為題進行講座，他表示儒家自孔子以降，其道統不以神，不以物為本，而是以人為本，尤講「天命之謂性」，因此儒家最高境界即「天人合一」，所謂「天行健，君子以自強不息」。

唐端正指出，歷朝歷代不同的民族在中華大地被凝聚為今日的中華民族並非偶然，「是儒家的貢獻」，相較於羅馬帝國，中華民族之所以能成為大國，即是儒教的仁、禮樂之教所成就的。儒學會過時嗎？他指出由過去百年歷史來看，不但把帝國主義趕走，更從一窮二白的社會轉變成小康社會，不可不謂是儒家的貢獻。唐端正進一步指出，當西方已關注儒教能帶來的影響，吾輩更不應將儒學束之高閣。

南洋新加坡孔教會會長郭文龍則分享「儒學與新加坡的崛起」，他指出新加坡雖為小島國，卻有著令人刮目的奇蹟：亞洲僅次於日本的最富國家，人均收入達6萬8000美金，安全而富競爭力，歸總來看其中3／4的華人人口功不可沒。他說：「身上均有著濃厚的儒家傳統美德」包括慎終追遠、尊師重道等，以儒學作為安身立命的指導原則，而民間華人社會則有許多華團、華校與華報，以不同的面向出錢出力傳承文化。

郭文龍也分享，已成立107年南洋孔教會，持續堅持在民間推動儒學，包括成立孔子基金會，向新加坡諸多大學頒發獎學金，鼓勵學子學習儒學，希望培養年輕接班人，另成立青年團，每個月舉辦讀書會導讀儒家經典；去年更成立孔子大學堂，延續80年代儒學倫理課程推廣運動，希望為新加坡的未來產生良善作用。

台灣政治大學國際關係學院兼任副教授賴岳謙也分享，觀察近年歐美有系統地開始關注儒學，「民主政治的政治效能疲態已出現，歐美政治的家族化也開始出現，人民和政治的疏離感愈來愈重。」賴岳謙舉例，若台積電的CEO由民眾選出來，不必有半導體專業，怎麼可能有好的成果？而這正是歐美民主的疲態。反觀中國崛起，也讓西方看到儒家的生命力。

儒學如何因應時代而與時俱進？賴岳謙指出新儒學發展中需自我批判、自我否定作為動能，「宋明理學以今日來看便是新儒學」形成新的生命力，源源不絕的生命力來自不停的自我批判。他並舉例：「為何明朝時要推廣學《詩經》？正因採自民間歌謠，反應了被統治者對統治者的看法。」探討了人與人、人與自然的關係，因此儒學需要重新辯證，給予新的生命。

擔任主持人的財團法人夏荆山文化藝術基金會執行長趙忠傑，也為線上觀眾提問在疫情中兩岸為何能快速控制？賴岳謙指出，對歐美人而言戴口罩不戴是個人權利，是其文化中的個人主義影響，而中華文化則講己所不欲勿施於人，講究個人的自由是有邊界的，且有著人溺己溺的精神，樂於將口罩、疫苗幫助其他國家所需。