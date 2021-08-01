台北市政府公布確診者足跡。（北市衛生局提供）

北市衛生局今日公布1名確診足跡，個案15774在4天內去了3家旅館，足跡曾到城市商旅、怡品商旅與華大旅店。北市衛生局證實，該確診者在可傳染期間，曾經「到不同旅館跟不特定對象接觸，目前匡列居家隔離者有12人。

衛生局指出，案15774在7月30日確診，其感染源初判是案15713，也就是日前到過World Gym板橋雙十店的確診者，個案曾到過的城市商旅及怡品商旅7月31日已完成清消，華大旅店7月30日已完成清消，並請相關人員進行自主健康管理。

衛生局指出，目前匡列居家隔離者有12人，另外針對出入旅店的高風險族群，也進行另外匡列，將安排下週陸續採檢，目前採檢已知結果2人陰性。

對於為何特別公布這3家旅館，衛生局表示，目前公布足跡都是按照中央流行疫情指揮中心的標準來做公布，案15774在可傳染期間「到不同旅館跟不特定對象接觸。」

衛生局強調，一般旅館是開放性的，會有不同人進出，所以就公布3家旅館確診足跡，並呼籲民眾，若這段時間有到過3家旅館，懷疑自身可能有風險的，都可主動與北市衛生局做聯繫，或發現症狀的話請儘速就醫、降低個人風險。

衛生局表示，個案7月25日6時至17時在松山區的城市商旅，7月27日22時50分至7月28日的11時在大安區的怡品商旅，7月28日的12時10分至14時15分在信義區的華大旅店，該案在4天內去了3家旅店。

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