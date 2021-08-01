30歲大陸桌球名將劉詩雯因肘傷復發，今（1日）透過女隊主教練李隼宣布退出東奧賽事，消息震撼兩岸三地。劉詩雯事後表示，因為傷勢無法繼續比賽感到很遺憾，非常感謝大家對自己及桌球隊的支持，希望能理解這個決定。

劉詩雯個頭嬌小、打法擅長快攻，剛出道時有「小鄧亞萍」稱號，現在為ITTF世界排名第二。她日前搭檔許昕出戰混合雙打金牌戰，本要為國延續五連霸地位，卻遭日本隊選手水谷隼、伊藤美誠取得勝利，忍不住落下眼淚，內疚地表示無法接受這個結果，很對不起自己的團隊。不過，眾多大陸網友並沒有因此手下留情，繼續批評她與許昕，甚至跑到伊藤美誠的IG留言攻擊。

許昕、劉詩雯不敵日本隊選手水谷隼、伊藤美誠，在混雙打比賽痛失金牌。（圖／達志）

劉詩雯今（1日）無預警宣布退團，原來她的肘傷復發，嚴重影響訓練過程，經由團部醫務組診斷後，決定向奧運會提出緊急換人申請，確定提前中止東奧賽事，她的位置將由新生代好手王曼昱遞補。消息傳出後，不少大陸網友感到吃驚，因為劉詩雯出征東奧之前表示，這應該會是自己運動生涯最後一次參加奧運，這些年歷經手肘手術的不適，一路支撐著她重返賽場的動力，無疑是在東奧奪混雙金牌的信念，如今以這樣的方式結束，令許多大陸網友難以接受。

根據陸媒《中國新聞網》報導，劉詩雯表示因為肘傷不能繼續參賽感到萬分遺憾，非常感謝大家對於她和中國大陸乒乓球隊的關心和支持，希望能理解自己和隊伍做出的這個決定，未來還是要繼續關注中國大陸隊的比賽，為每個選手加油鼓勵，期盼再創佳績。