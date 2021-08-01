行政院日前研議，將複製去年三倍券成功的經驗，發行「五倍券」振興經濟，而不是發放現金。前彰化縣長卓伯源直言，政府的錢來自人民納稅，當人民活不下去的時候，希望政府發一點現金，這樣的要求很過分嗎？他更指出，前幾天看到民進黨政府反對發現金的理由，自己都快哭出來了。

卓伯源7月31日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，希望政府能考量到，人是活的，制度是死的，一定會有一些需要幫忙的人，制度是照顧不到的。因此他認為最好的方法就是普發現金，且政府的錢，是人民的納稅錢，人民辛苦工作、誠實納稅，在活不下去的時候，要政府給一點現金，難道這樣的要求很過分嗎？

卓伯源指出，前幾天看到民進黨政府稱，普發現金是浪費資源，「我看了快哭出來」，人民繳稅給政府，快活不下去了，「能夠給點救濟嗎？可以還我一點錢嗎？而且普發現金的話，經濟條件比較好的人可以捐出來，他們也有能力，政府也可以建立一個平台，並制定鼓勵的措施。

此外，針對行政院擬再印券振興經濟，而不普發現金，國民黨主席江啟臣痛批，現在百姓「生吃都不夠了，還想著要曬乾」，行政院長蘇貞昌因為「怕存起來」這種理由不普發現金，根本是不知民間疾苦；同時，民進黨派系正國會的8位立委日前也發布聯合聲明，呼籲「不拿現金換振興券」，建議應以最簡便方式直接領取紙本或數位振興券，並強調他們接收到許多基層的反彈聲音。