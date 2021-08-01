本屆東京奧運一場女子曲棍球賽事上，阿根廷電視台的攝影師轉播時竟特寫一隻大蟑螂長達5秒，影片引發網友瘋傳，至今已經有840萬人次觀看，許多人覺得畫面相當有趣，戲稱攝影師可能比較想成為國家地理頻道的攝影師。

綜合《印度快報》（Indian Express）、《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，7月26日阿根廷對上西班牙的女子曲棍球賽事上，距離比賽結束只剩下5分鐘，當時阿根廷以1比0領先西班牙，阿根廷一家電視台在轉播比賽時，竟突然將鏡頭轉向一隻在場邊爬行的小強。

畫片顯示，攝影師將鏡頭聚焦一隻在場邊欄杆上快速向前爬行的大蟑螂，特寫時間長達5秒。報導指出，原本在播報賽事的評論員看到蟑螂後也突然停頓，接著說：「看看這是什麼，一隻蟑螂。」小強似乎也聽到阿根廷球評的呼喚，接著將身體轉向右邊，向觀眾展示長長的蟑螂鬚。

this is a cinematic genius. the way he announces la cucaracha and the cucaracha in question turns around and presents itself. its beautiful. https://t.co/R7uIewD2Pu — ツ franco (@ARTOFDECEPTlON) July 28 2021

全長僅短短7秒的影片立刻引起網友關注，截至今（1）日，已經吸引超過840萬人次觀看。

雖然許多人不解為何攝影師要在比賽緊要關頭之際特寫一隻蟑螂，不過多數網友都幽默看待這件小插曲，有人笑稱本屆東京奧運實際上是「動物奧運」，蟑螂是節肢動物界的代表選手，有人戲稱攝影師實際上是想當國家地理頻道的攝影師，只是可惜先獲得了奧運的工作。

guy wanted to be a national geographic cameraman but got the olympics job instead https://t.co/n8guxQnZjp — ᵃʲ | yuki's mom (@athenajxnee) July 29 2021

另外也有人緩頰，認為在日本很難看到蟑螂，因此攝影師特寫小強其實蠻有趣的。

I mean cockroaches is a rare sight in Japan. I'd record it too https://t.co/Q9LcsJps5p — chaotic hooman #Repeal377A (@chaotichooman) July 29 2021

阿根廷女子曲棍球隊最終以3比0拿下這場比賽。