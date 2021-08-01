立委費鴻泰呼籲政府應「經濟」與「防疫」兩者兼顧。（立委費鴻泰提供）

新冠肺炎蔓延之後，飲食業與旅遊業受影響極大，立委費鴻泰強調，政府應提出政策來兼顧「經濟」與「防疫」，讓業者可以逐漸恢復部分營運，在不能群聚、不開放內用的時候，店家可有生意上門。

今日是信義區里長聯誼會楊玉堂會長的「虎林街豆漿店」開張的好日子，費鴻泰和牽手王怡心一起去捧場。雖然只有開放外帶，好人緣的楊會長和太太，有超多里長好友及鄰居們來捧場，楊里長夫婦在以前就是經營早餐店，在地鄕親們都喜歡他們的早餐手藝。

費鴻泰今天上午九點多到現場，很多店內的熱銷早點都完售，還是有絡繹不絕的人潮排隊，費鴻泰表示，幫助社區小店提高銷售、增加收入，一直是自己非常關心的議題，尤其在這疫情期間，如何善用科技幫忙宣傳、點餐、電子支付等營運方式，希望讓客人不出門仍然可以吃到心目中想吃的東西，解解饞滿足口腹之慾，既使店家看不到人潮，但是卻有收入落袋。

費鴻泰強調，創造經濟與作好防疫，這兩方面都是政府應該努力的重點。