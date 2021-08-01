東京奧運延期一年終於舉辦，讓各國好手在疫情仍未平息的此時此刻，有了難得的機會互相切磋，如今各項賽事正火熱進行中，這回表現亮眼的中華隊，今晚再迎接兩場重要賽事，一是球后戴資穎的羽球女單金牌戰，而25歲的「鞍馬王子」李智凱稍早在鞍馬項目決賽奪下銀牌，金馬影展官方此前更特地在賽前，公開了16年前李智凱被叫做「菜市場凱」的時期，登上金馬獎舞台接受頒獎的珍貴畫面。

「鞍馬王子」李智凱早前已在東奧代表台灣出戰體操個人全能項目，決賽時卻在拿手的鞍馬環節兩度「掉馬」失誤，當場手肘見血，比起成績，眾人更擔心他的傷勢，李智凱賽後也「報平安」表示身體沒問題，信心喊話會以更謹慎、更具信心的狀態，迎接今天的鞍馬項目決賽。

李智凱1日決賽完美落地奪銀，為台灣體操拿下第1面獎牌。（季志翔攝）

今天就是李智凱挑戰鞍馬項目決賽的大日子，可謂全台民眾齊心凝聚為他加油，金馬影展官方也表達支持的心意，在今天(8/1)上傳了16年前、第42屆金馬獎宣布《翻滾吧！男孩》拿下最佳紀錄片獎的片段，當時由男星陳冠霖擔任頒獎人，導演林育賢起身回應身旁眾人道喜後，領著一票體操男孩上台，螢幕則播放著紀錄片片段，是小男孩們刻苦訓練，流著淚水卻仍堅持練習的畫面，其中包含了李智凱，而他們努力的樣子，感動現場眾人，全場喝采鼓掌不斷。

在李智凱迎戰東奧鞍馬項目決賽的今天，金馬影展官方公開了這珍稀的回憶，寫下：「《翻滾吧！男孩》裡純真孩子們對體操努力不放棄的心，令影迷感動萬分；今天「菜市場凱」鞍馬王子李智凱，將站上奧運舞台挑戰鞍馬決賽，讓我們一起為他加油！」，網友們直呼當時的李智凱真的好可愛，如今成為大男孩，台灣以他為榮。

金馬影展官方曝光16年前，李智凱登上金馬獎頒獎台的珍稀片段。(翻攝自TGHFF YouTube)

李智凱與小夥伴們，跟《翻滾吧！男孩》導演林育賢一同上台領獎，贏得台下滿滿掌聲。(翻攝自TGHFF YouTube)

而李智凱奪下銀牌，替台灣體操拿下第1面獎牌的好消息一出，大批網友更是激動道賀「今晚菜市場凱想哭不用倒立啦，站著留下驕傲的眼淚了」、「男孩，繼續翻滾吧」、「完美落地，超帥的湯瑪斯迴旋」、「已哭了，這一馬也太好看了」、「恭喜完美落地，3年後再來挑戰金牌」。