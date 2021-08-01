西南氣流近日為台灣帶來豪雨，氣象局啟動大規模豪雨作業因應，其中中南部地區出現多起淹水事件，中央氣象局統計，截至今(1)日下午1時，高雄在過去24小時累積雨量當中，其中高雄御油山測站測得驚人的日累積雨量501毫米，已經達到超大豪雨標準，更是今年台灣地區第一次出現超大豪雨的強降雨事件，今晚西南氣流南移，全台降雨會稍微趨緩，假設降雨沒有明顯變化，預計今傍晚5時以後將解除大規模豪雨作業。

氣象局預報員劉宇其表示，受西南氣流影響，中南部這兩天出現非常顯著的降雨，高雄截至下午1時，過去24小時累積雨量當中，高雄御油山測站測得累積雨量501毫米，已經達到超大豪雨標準，更是今年第一起超大豪雨；台中以南，尤其台南、高雄、屏東從昨天到今天累積雨量已經超過400毫米，從過去數小時來看，降雨有稍微緩和，不過嘉義、高雄山區的時雨量還是來到30-50毫米，降雨依舊十分明顯。

劉宇其指出，今晚西南氣流將南移到巴士海峽附近，北部降雨會稍微趨緩，中南部山區受到地形影響還是有明顯降雨，不過中南部降雨稍微趨緩，但不排除仍有局部大雨或豪雨；明天南部地區還是有小區域的大雨或豪雨，不排除短延時強降雨帶來的積淹水，要特別留意。

未來一周天氣，台灣目前處在大低壓帶中，一直到周四晚上都是在大低壓帶南側，西南風還是在台灣附近，南部還是有明顯降雨，中部則有局部降雨。

劉宇其表示，因為降雨有趨緩，假設降雨預報沒有明顯變化，預計今傍晚5時後解除大規模豪雨作業。