台灣時間今天晚上8點20分羽球女單金牌戰即將開打，戴資穎要面對大陸好手陳雨菲，目前離女單金牌只差這一勝了，而相信全台灣都很關心此戰對手實力如何，戴資穎贏面有多大，因為這取決於戴資穎能否在金牌戰佔有優勢，當然這僅供參考，不是絕對，但如果對戰成績優於對手，相信贏面會有所提升。

而結果就如前2場的泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)和印度球后辛度(PV Sindhu)一樣，戴資穎擁有對戰成績的優勢，在和陳雨菲的生涯對戰成績當中，兩人18度交手，戴資穎有15勝優勢，在2017年到2018年間，戴資穎更拉出一波11連勝，近期雙方則是各取1勝，預期兩人在金牌戰的對決將非常激烈。

戴資穎最近一次與陳雨菲交手是在2020年全英公開賽決賽，戴資穎擊敗陳雨菲奪下冠軍，也報了2019年全英公開賽決賽輸球的仇，而距離戴資穎上次輸給陳雨菲是在2020年初馬來西亞大師賽。從這樣的戰績看來不容易猜出誰能穩拿勝利，就如同與依瑟儂生涯29戰15勝差不多，戴資穎同樣在年初的泰國公開賽險勝對手。

不過論生涯總戰績戴資穎仍佔有優勢，18戰15勝的成績比對上辛度的18戰13勝來的更高，相信憑藉這樣的氣勢戴資穎拿下金牌的機會不小，只要能發揮前2戰的水準，發揮招牌網前斜線球、減少失誤並打出攻擊型球路，會讓陳雨菲相當頭痛，當然目前世界排名高居第2的陳雨菲也並非省油的燈，她在場上的體能與耐力更勝辛度，這是戴資穎要非常小心的一點。