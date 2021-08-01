最近中國大陸中央電視台播出解放軍第73集團軍兩棲裝甲旅的演訓場景，對東南沿海島嶼發動奪取作戰， 雖然中共官宣沒有對這場演習做太多的宣傳，但仍然必須注意。對此，中華戰略學會研究員張競博士在看過央視透露的4分多鐘影片後，認為表演的成份太多，甚至有些粗糙，幾乎可以說是荒謬離奇的「神劇」。不過，神劇也可能是煙霧彈，不會是共軍真正實力與作戰思維。

張競在臉書上表示，大陸上許多涉及軍事史實影片，經常被觀眾戲謔成為神劇，這段兩棲演習訓練報導影片，其實亦是相當荒謬離奇；下面來為各位臉書朋友詳細解說：

火焰兵正以烈焰噴向碉堡，然而攝影師就在旁邊，感到「出戲」。(圖/影片截圖)

首先從那場燈光昏暗之作戰會議談起，假若是在無敵情顧慮下之指揮所內，召開作戰會議下達任務指示，要搞成燈光昏暗，與會人員正襟危坐，手中還有紙本書面資料必須閱讀，桌間既無地形沙盤，背後亦無掛圖投影，看起來怎麼都不對勁。導演攝製這段影片，將作戰會議搞成像黑幫在暗巷聚會，不但是無法塑造出戰鬥氛圍，根本上就是弄巧成拙，實在是牛頭不對馬嘴。

張競評：機甲車輛灘頭打橫？嫌本身曝露面積不夠大嗎？(圖/影片截圖)

張競評：除偽裝不夠完整，蹲姿射擊過高，缺乏掩護。(圖/影片截圖)

中國大陸資訊運用發達程度早就舉世矚目，平板電腦與穿戴裝置早就是解放軍發展智能戰士之標準配備。低層部隊幹部配備軍用規格資訊裝備，作戰指揮所召開會議或是在前線現地召集幹部，下達作戰指示或是進行任務提示，怎有可能棄日常生活早就普遍運用，相對便利資訊裝具不用，而去死抱著紙本資料？解放軍配備可攜行軍用資訊裝備，早就是普遍理解事實，拍攝出此種作戰會議場景，反而讓解放軍幹部好像還活在洪荒世紀，確實是相當荒謬離奇。

其次就要提到兩棲裝甲旅所展示演訓項目，從機甲車輛從岸邊下水、海上機動直到灘頭突擊，其中並未顯現任何跨軍種聯合作戰，其中包括機甲部隊兵力搭乘海軍艦艇，實施遠程航渡，最後在目標區海域泛水，再編隊進行兩棲突擊。因此吾人得以確認，該兩棲裝甲旅係演練「岸至岸兩棲攻略突擊行動」，而此種任務係不透過海軍兩棲艦艇裝儎，直接由地面部隊兩棲岸機甲車輛，完成向目標區戰場機動，最後進行作戰兵力戰術展開，轉換成戰鬥隊形，遂行兩棲突擊任務。

中國大陸華東與華南沿海地區，充滿各種江河湖泊，因此解放軍陸軍部隊組建兩棲裝甲旅，建構出兩棲涉渡突擊戰力，以便在江河遍佈地區遂行地面作戰，其實相當合理。當然在海上進行涉渡與兩棲突擊演練，自然就會讓各界想到，其目標必然是指向大陸沿海金馬外島距離較近之島嶼，因此解放軍陸軍演練岸至岸兩棲攻略突擊行動，如此舞劍意在何處，實在不必多言。

【點新聞】陸解放軍第73集團軍兩棲裝甲旅 奪島登陸實彈演習

理解到其任務屬性後，再來就要談到兩棲機甲車輛在涉渡階段所編成隊形，影片中顯現出複列縱隊以及對灘頭發起兩棲時之單列橫隊；向目標區實施戰場機動階段，採取複列縱隊之海上行軍隊形，能否有利於發揮ZBD-5與ZTD-5系列機甲車輛上極為有限之防空自衛火力，確實值得觀察。

還可以看到，登陸戰車在泅渡時齊射開砲，然而開砲時間有明顯的時間落差。這樣評論容或有些吹毛求疵，但是這可能也反映出指令的即時傳達時間仍然有間隙，或是砲手的訓練仍有上升空間。

機甲部隊運動隊形必須兼顧指揮管制與火力發揮，同時運用機動性能來增加戰場存活率。影片中顯示出數輛ZTD-05型兩棲砲車抵達灘頭水際線後，突然就在軌條砦與三角錐前停止運動，然後在未見到ZBD-05步兵戰車現身在灘頭狀況下，突然冒出多名伴隨步兵，然後再銜接某些戰鬥工兵除雷破障爆破作業，這些場景都實在極度不合情理，亦不符合兩棲突擊要求機甲車輛迅速突穿超越灘頭障礙之基本原則。

兩棲甲車在灘頭水際正是面對守備部隊反制火力最為密集情境，影片中還有顯現機甲車輛轉向打橫與水際線平行狀況，難道是嫌本身曝露當目標面積還不夠大嗎？影片中顯現出ZBD-05步兵兩棲戰鬥車到達水際線，其所裝儎步兵在該處下卸，離車擔任甲車伴隨步兵進行戰鬥，究竟是否有此必要，此種戰鬥決心是否合理，存在著諸多討論空間。

演習區域灘頭障礙亦是作個樣子，軌條砦與三角錐相互間寬度實在不可思議，居然寬到能讓兩棲甲車直接穿越，假若是能夠直接突穿，其中又無任何戰防雷，這些障礙物難道是用來導航嗎？而且當三角錐對機甲車輛不構成運動障礙時，又何必浪費時間進行爆破清除作業？所以當演習場不夠逼真時，整個演習效果當然亦會大打折扣。

再來就要談到使用無人機進行戰場偵察所顯現問題；影片中出現大量無人機極度誇張招搖編隊，無人機下方還有明顯燈光，對於戰場偵察來說，偵察行動與裝具本身都要保持隱密，否則打草驚蛇曝露本身偵察行動，等於是幫敵手提供預警，從這個拍攝場安排來說，顯然就是導演為求效果，最後讓情節搞到難堪離奇。

不過在機甲車輛海上編隊向灘頭衝鋒突進階段，一方面在施放煙幕，但又有無人機在機甲車輛上空運動，許多朋友認為那是央視利用無人機在空中攝影取鏡，我個人倒是認為，運用無人機來掌握運動隊形，管制機甲車輛機動狀況，確實是個可以思考方向。

此外還有偵察兵力人員臉部與手部偽裝不夠確實，身穿厚重偽裝網，卻露出相對清晰手部與臉部，實在相當搶戲。光學偵蒐裝具鏡頭亦有可能反光，外部亦須增加塗裝，雖是細節單卻值得重視。厚重偽裝網是否妨礙人員在林間與樹叢中機動，這些偽裝網是否係提供定點狙擊手所使用，而非提供徒步機動偵察人員穿戴使用，許多此等資訊不是光有樣學樣就能夠理解，而是要真正去體會與詳細調查清楚，否則就會是東施效顰。

同時就要談到射擊測試，反裝甲武器所運用沙包掩體，恐怕在實戰中很難有機會構築；火焰槍射擊確實聲勢驚人，但央視剪輯人員實在是不太及格，在鏡頭中居然會看到攝影人員，穿著相當輕便就在射擊人員身旁取鏡，到射擊場上，攝影大爺居然連個基本防護都沒有，央視採訪軍事新聞人員紀律倒是值得檢討。

其實不合情理取鏡場景，恐怕最值得懷疑的是岸上燈火輝煌光度極強，居然還要猛划膠舟，希望神不知鬼不覺進行滲透偵察，這更是讓人想不透。不過話說回來，演習場景還是要向現實低頭，演習區域旁邊民居，總不能讓民眾配合關燈來製造場景氛圍，所以演習總是有其無奈之處，但究竟有多真實，能夠有多少訓練效果，這恐怕只有在戰場上才能見真章囉！

最後還是要提醒，這些場景所顯現影像是解放軍陸軍兩棲裝甲旅，絕對不能就此去推估解放軍海軍陸戰隊。真正能夠遠程航渡，能夠實施完整複雜兩棲作戰，直接攻略遠距目標區，那是海軍陸戰隊的專屬戰技；其戰力水準不是解放軍陸軍兩棲裝甲旅所能比擬。這就跟解放軍海軍航空兵與空軍使用相同戰機，但是戰力水準還是高低有所差距，穿上龍袍也不會讓人自動成為皇帝。

愈是那種自我感覺本身是像被後娘養的孩子，爹不親、娘不愛的軍種與兵種，愈會自立自強，努力爭氣鍛就出最堅強戰力。因此，該提防的可能正是解放軍海軍航空兵、陸戰隊，甚至再加上空降軍，絕對不可低估其戰力與鬥志。