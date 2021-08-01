現年29歲的台灣高球好手潘政琮，今天在東京奧運第四回合打出單日次佳63桿成績，一路從後面追趕上來，最終靠著4洞延長加賽驚險奪下銅牌，成為第一位揚威奧運殿堂的台灣高球選手。

潘政琮在2016年首次參加奧運，當年以並列第30名作收。經過5年來的職業賽事洗禮後，不但拿下PGA冠軍，而且再次踏上奧運舞台就有非凡成就。

潘政琮第一天在暴雨下吞下5柏忌，繳出高於標準3桿的74桿，但隨著天氣轉晴甚至更加炎熱，他的手感也逐漸加溫起來，第二回合繳出7博蒂2柏忌的66桿；第三回再次有好表現繳出66桿，名次回升至並列第14。

今天最後回合，小潘猶如猛虎出閘般狂抓小鳥，尤其是第14洞還成功射下老鷹提振士氣，最終6鳥1鷹，單日低於標準8桿61桿，低於15桿的269總桿與其他6位選手並列第3。

第一洞延長賽地主日本選手和英國選手率先淘汰，第三洞延長賽結束後只剩下小潘和美國選手柯林還在球場，第四洞延長賽回到第18洞，小潘成功保帕，憑藉毅力驚險摘銅。

潘政琮在打完第18洞後接受訪問時表示，「除了第一回合球場上因為大雨導致泥濘無法算準小白球速度外，天氣越熱果嶺上的球就跑得越快，對我而言反而是利多消息。今日第四回合豁出去全力拚，每一桿都放手一搏。」

潘政琮老婆林盈君這次充當小潘的桿弟，夫妻同心齊力斷金，小潘在打完第18洞之後在果嶺上立刻獻吻給老婆。潘政琮說，感謝老婆的全力支持，陪他走過這段辛苦歷程。