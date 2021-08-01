新化一處狗場淹水嚴重，台南市政府農業局動保處與新化消防分隊，冒雨搶救48隻狗。(動保處提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天上午飽受雨彈襲擊，新化區一處民間私人狗場因豪雨水深及腰，狗場負責人緊急向農業局動物防疫保護處求援，在消防局人員冒雨搶救下，順利撤離48隻狗，並暫時送往動物之家善化站安置。

動保處表示，該處狗場位於地勢低窪處，周邊淹水嚴重，水深及腰，動保處人員無法進入，請求消防局出動救生艇及人力支援，合力將場內48頭犬隻撤離。動保處也呼籲，近期南部地區豪雨不斷，易造成淹水，請民間狗場及市民務必提高警覺，檢視場區及住家環境，加強防災措施及妥善安置動物，以免發生災害。