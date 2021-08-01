出身苑裡的高爾夫球選手潘政琮，1日勇奪東奧銅牌，消息傳回苑裡鎮，苑裡鎮家長劉秋東感到與有榮焉，據劉秋東了解，潘母早年就在苑裡全國高爾夫球任桿弟，潘政琮從小就跟在媽媽身邊進出球場，從小耳濡目染下，很小就開始接觸高爾夫球，後來到美國念大學並進入美國職業高爾夫球後，就很少回台，比較不清楚潘的現況，但是還是為潘政琮感到驕傲。

據苑裡鎮長劉秋東表示，潘政琮的老家在苗栗苑裡鎮玉田里，潘母早年就在苑裡全國高球場擔任桿弟，潘政琮自幼就經常跟母親進出全國高爾夫球場，很早就接觸高爾夫球，但可惜的是，潘政琮年輕就到美國念華盛頓大學，並且進入美國高爾夫職業巡迴賽後，就不曾見過潘政琮回苑裡，相關的訊息都是從新聞媒體上獲得。

據潘家所在的玉田里里長余清國表示，潘家人平日生活相當低調，這些年也很少見到或是聽到潘政琮回老家的消息，前幾天，東奧開始比賽，他曾上門詢問潘母狀況，但潘母非常低調地不願做任何回應，也不希望受到任何媒體上門訪問打擾。

雖然潘家人表現得非常低調，但劉秋東仍以苑裡鎮大家長的身分，恭喜潘政琮能勇奪奧運銅牌，讓全體苑裡百姓都非常有面子，很高興潘政琮成為苑裡之光。