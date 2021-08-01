星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分析12星座8月運勢，雙子座、巨蟹座、天秤座、摩羯座這段時間特別順利，有計畫想付諸行動的人，千萬不能錯過這波好運。

▍白羊座

白羊座本月瑣事纏身，消耗了他們的幹勁，常常想半途而廢，建議集中精神，將事情依序解決，就能安然過關。擁有穩定伴侶的白羊座期盼兩人關係更進一步，若是對方沒有主動提起，建議開門見山直說，否則難有進度。財運漸入佳境，在26日前後達到高峰，有機會遇到好事降臨。

▍金牛座

金牛座這個月總是在錯過，像是錯過工作的好機會、曖昧對象被人追走之類的，如果不想再後悔，請用心觀察周遭狀況，謀定而後動。單身者若想找到伴侶，建議多多和相同興趣的人相處，不要因為長相和職業輕易拒絕別人，多多認識新朋友，很有機會遇到好緣份。

▍雙子座

雙子座這個月人緣很好，工作上溝通順暢，想做的專案在8/10前後提出容易通過，這段時間思路清晰、口才順暢，能把握機會，財運也同步提升。不過8/15、8/26這兩天需特別注意，可能因謊言被戳破而發生狀況，建議誠實為上，雙子男千萬不要為了朋友而欺騙女友或曖昧對象，否則會害到自己。

▍巨蟹座

巨蟹座本月一帆風順，建議職場上要廣納他人意見，有助於事業發展。戀愛運有些停滯不前，不是沒機會，只是因為不夠積極，若是身邊有不錯的對象，建議主動出擊。對朋友的感情不要下指導棋，即使你的建議是對的，點到為止就好，苦口婆心反而會招來麻煩。

▍獅子座

獅子座要注意身邊發生的任何細微小事，能從中獲得靈感的啟發，再加上專注力跟判斷力的發揮，就能順利推波助瀾取得不錯的事業成果。本月桃花運上升，單身的獅子座如果能表明想要脫離單身的意願，將有機會認識更多新朋友，遇到適合的對象。

▍處女座

處女座只要按部就班做好必須做的事情，一切都會往更好的方向發展，特別是面臨工作上競爭壓力時，抓住機會把想法付諸行動，就有機會勝出。戀愛運在月初達到高峰，後來呈現下降趨勢，想告白就要把握時機出擊，才不會迎來後悔的結局。

▍天秤座

天秤座本月運勢從月初開始慢慢上漲，月底達到最佳狀態，所以有想要達成的目標，最好是在月初就開始進行規劃並著手準備，月底趁運勢佳時執行，成功機率更高。桃花運普通，想脫單可以從興趣相投的朋友開始試著發展，有機會發展出不錯的戀愛關係。財運不錯，只要為人正直，不貪圖小利，就可以抱持期待。

▍天蠍座

天蠍座要多多提防小人，留意身邊人的小動作，才能避開麻煩。工作上要更加細心，找出難以發現的小錯誤，能讓長官對你刮目相看。月初財運不錯，但是隨著時間推移逐漸下降，控制交際費跟物慾就能減少支出。單身者有機會與許久未見的前任再次激起危險火花，如果要開始，就要有所覺悟。

▍射手座

射手座近來對現狀及未來充滿不安，希望能獲得支持，與其聽信他人建議，不如自己沉澱，心情就會好轉許多。財運穩健上升，投資收益也不錯，能度過手頭寬裕的1個月。剛交往不久的射手座要學習接受對方的缺點，不要看不習慣就說出口，會讓戀情瞬間冷卻，甚至導致分手。

▍摩羯座

摩羯座8月受到好運眷顧，工作上機會頗多，只要能把握就能取得成功。機會來臨時，好好運用過往經驗，就能替自己開出一條路。財運起伏較大，不要太期待就不會受傷害。桃花運上升，單身的人有機會找到適合的對象，甚至可能和舊情人復合，若是想要踏入婚姻的人，本月是求婚的好時機，一定要好好把握。

▍水瓶座

進入8月後，水瓶座工作上與他人的衝突會變多，要小心不要因此而影響心情，否則將導致更大的損失。這個月財運不佳，存不住錢，刻意節約才能避免浪費。桃花運不錯，有許多追求者，但如果想要發展穩定關係，就要搞清楚自己是不是真心喜歡對方，而不是因為浪漫氣氛而會錯意。 8/18前後單戀有機會變成兩情相悅，多些知性對話的交流，會讓彼此的關係升溫。

▍雙魚座

雙魚座本月第六感很強，相信自己的判斷並付諸行動，將會更接近成功。桃花運不錯，若想要脫離單身，可以留意職場上與自己興趣一樣的人，用坦率的態度認識對方，就能讓關係更進一步，不過務必要確認對方是單身，才不會莫名其妙的當了第三者而不自知。財運起伏大，千萬不要打腫臉充胖子，就算是好朋友借錢，也要量力而為。