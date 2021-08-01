預計8月8日閉幕的東京奧運賽程已進入後半段，日本各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，東京都已連續5天單日新增逾3000例，重症患者時隔近半年再度逾百人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3058例確診病例，雖較昨天4058例減少1000例，但較上週日大增1295例，也是連續5天單日新增逾3000例。

東京都到今天為止的一週平均每天新增確診病例3105.0例，是前一週平均的213.6%，感染持續以前所未見的速度擴大中。

東京都重症患者數較昨天增加6人，總數101人，是繼今年2月14日以來，時隔近半年再度逾百人。

明天起將被納入「緊急事態宣言」適用地區的首都圈神奈川縣，今天新增1258例確診病例，較上週日大增727例，也是連續5天單日新增逾千例。

神奈川縣至今累計病例數8萬4606例，包括989例死亡病例。

同屬首都圈成員的埼玉縣今天新增899例確診病例，連續5天單日新增超過800例，至今累計病例數5萬7839例。

位於東京都東北方、與千葉縣相鄰的茨城縣，今天新增202例確診病例，僅次於7月30日222例的次高紀錄，並創週日新高。

茨城縣至今累計病例數1萬2663例，包括169例死亡病例。

大阪府今天新增890例確診病例，至今累計病例數11萬5025例，包括2721例死亡病例。

沖繩縣今天新增367例確診病例，較上週日增加158 例，創週日新高紀錄，至今累計病例數2萬5128例。