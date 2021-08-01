台北股市最近兩周出現連二黑，指數從波段高點18034點至16893點，回檔也超過1100點，下周將是關鍵一周，畢竟周線若連三黑則盤勢會有中空之虞，不過筆者認為行情應有朝正面發展的機會，雖然目前先傳出亞馬遜財報不佳影響科技股，但這只是其中之一，基本上費城半導體指數已經非常接近歷史高點，超微（AMD）股價創下歷史新高，這對國內將是一劑強心針，因為台股有很多跟超微相連結的公司，相當有機會脫穎而出。

另外聯電ADR在周四大漲超過7%，帶動周五聯電盤中差一檔漲停，按照量比價先行，今年股價高點62.7元應該有機會越過，因為現階段半導體成熟製程要比先進製程來的熱門缺貨，這因為是車用晶片的關係，連同興櫃的力積電也拉出中紅，相當有機會在下周作攻擊。再來美國因為DELTA病毒關係，確診人數激增，因此聯準會（Fed）將會延後縮表時間，這對於美股甚至台股將是正面的。

而最近人民幣貶值是因為大陸政策打壓相關物聯網及文教產業，也使得美國掛牌的中概股ADR出現大跌，但這段期間台幣並沒有隨之貶值，顯現資金仍留在國內，目前就差電子股表態上攻，下周也將逐一公布7月營收，緊接著會公布半年報，筆者認為仍可從營收成長或上半年業績爆發公司去做篩選。

例如，做感測IC的昇佳電公布上半年獲利15.26元，Q1獲利6.04元，代表Q2獲利9.22元，保守預估下半年賺18元，今年要挑戰33元相當有機會，目前去美化的代表性IC設計，如矽力ky本益比80倍，祥碩也有40倍以上本益比，同樣具有去美化概念的昇佳電，若市場願意給30倍本益比，大家想想，昇佳電合理價位應該會到哪?

因此建議接下來選擇台灣最具競爭力的IC設計公司，如致新做電源管理IC，今年準備挑戰獲利2個股本，以目前價位只有14倍本益比；再來矽創上半年獲利竟然高達19.5元，尤其下半年往12吋產能擴增，其實今年獲利將是大爆發，雖然股價已達400元，但似乎還有往上攻堅機會；聯詠Q1獲利9.6元，全年有機會挑戰45元，明年還有三星電視單晶片訂單挹注，以目前價位本益比也還不到12倍，是這些都是可以留意的。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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